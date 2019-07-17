Струнка Катя Осадча в купальнику релаксує з сином на пляжі

Катя Осадча відпочиває в Одесі і проводить вільний час на пляжі, насолоджуючись сонцем і морем. Компанію в поїздці їй склав чоловік, ведучий Юрій Горбунов і дворічний син Іван. Вона з задоволенням ділиться фото і відео, зробленими на березі чорноморського курорту і красується в яскравих вбрннях.

У сторіз Instagram зірка показала як проводить час на пляжі. Ведуча присіла поруч з Іваном, який підійшов впритул до кромки моря. На ній – чорний купальник-бандо і сонячні окуляри, а волосся завбачливо зібране в пучок. Катя тримає малюка за руки, посміхається і щось йому розповідає.

Фото: Катя Осадча з сином (instagram.com/kosadcha)

На іншому знімку зображений маленький Іван, причому, як завжди тільки зі спини – батьки ховають обличчя хлопчика від сторонніх очей і не публікують його знімки в профіль. Малюк сидить у затінку на пляжі. На ньому білосніжна натуральна футболка, шорти в смужку і кепка з козирком.

Фото: син Каті Осадчій в Одесі (instagram.com/kosadcha)

Раніше Катя показала знімок з дитиною на руках, зроблений на пірсі. Для прогулянки до моря вона вибрала сонячне жовте плаття вільного крою з дрібним квітковим принтом і зручні капці.

Також Осадча від душі повеселилася з Ванею. Мама і син запускають великі мильні бульбашки, отримуючи задоволення від процесу.

До речі, Катя Осадча та Юрій Горбунов не тільки відпочивають в Одесі, але й відвідують знакові світські та культурні заходи. Так, пара вирушила на прем'єру фільму в рамках Одеського міжнародного фестивалю. Шанувальники порівняли вбрання ведучих з костюмами нареченого і нареченої, в черговий раз захопившись їх сім'єю.