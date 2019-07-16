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"Невеста и жених": Катя Осадчая и Юрий Горбунов блеснули стильными образами на презентации фильма в Одессе

Lite » Новости шоу-бизнеса 16.07.2019 - 14:56
"Невеста и жених": Катя Осадчая и Юрий Горбунов блеснули стильными образами на презентации фильма в Одессе
Горбунов и Осадчая (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Осадчая и Горбунов появились перед камерами в стильных образах

Катя Осадчая и Юрий Горбунов даже во время отдыха не забывают посещать светские мероприятия! Напомним, что на данный момент звездная пара отдыхает вместе с 2-летним сыном Ваней в Одессе. Кстати, здесь также проходит Одесский международный кинофестиваль, который стартовал 12 июля. При этом именно в рамках кинособытия и состоялся новый выход Осадчей и Горбунова. 

Так, Юрий Горбунов выступил продюсером уже второй части украинской комедии “Скажене Весілля 2”. Отмечается, что на экраны фильм выйдет только 25 декабря. А вот с 15 июля на официальных страницах фильма в социальных сетях и во всех кинотеатрах страны стартовала первая тизерная кампания комеди “Скажене Весілля 2”. Именно это событие в одном из кинотеатров Одессы и посетили Осадча и Горбунов. 

При этом на своей instagram-страничке Горбунов опубликовал фото с Осадчей. 

“Скажене весілля 2 !!25 грудня! #скаженевесілля #скаженийпродюсер #скаженевесілля2” - лаконично подписал кадр в компании с любимой украинский телеведущий и продюсер. 

&quot;Невеста и жених&quot;: Катя Осадчая и Юрий Горбунов блеснули стильными образами на презентации фильма в Одессе

Юрия Горбунов и Катя Осадая (фото: instagram.com/gorbunovyuriy) 

Звездная пара телеведущих, как всегда, смотрятся очень стильно! Горбунов пришел на презентацию в черных брюках с лацканами, в белой рубашке и черном блейзере. Образ дополняют белые кроссовки. Смотрится очень молодежно. 

На Осадчей - белоснежной летнее платье из узорной ткани. Ранее телеведущая уже появлялась в таком платье на одном из мероприятий в Киеве. В разделе instagram-сториз Осадчая показала отдельное фото образа. 

Кроме того, телеведущая также сделала общее селфи с супругом. 

&quot;Невеста и жених&quot;: Катя Осадчая и Юрий Горбунов блеснули стильными образами на презентации фильма в Одессе

&quot;Невеста и жених&quot;: Катя Осадчая и Юрий Горбунов блеснули стильными образами на презентации фильма в Одессе

Фото: instagram.com/kosadcha 

Поклонники же Горбунова также оставили свои отзывы под его новым снимков с Осадчей: 

  • “Какие вы хорошенькие!” 
  • “Уже ждем с нетерпением! Как же приятно что есть такое качественное украинское кино” 
  • “Спасибо за такое классное кино!”
  • “Жду с нетерпением!” 
  • “Приятный будет сюрприз на мой день рождения 25 декабря! Ждем с нетерпением!” 

&quot;Невеста и жених&quot;: Катя Осадчая и Юрий Горбунов блеснули стильными образами на презентации фильма в Одессе

Скриншот комментариев: instagram.com/gorbunovyuriy

Напомним, ранее Осадчая растрогала уникальным кадром счастливого детства 2-летнего сына. Лицо мальчика, как всегда, родители не показывают! 

Кстати, не так давно Осадчая и Горбунов вызвали фурор в сети элегантными образами. Телеведущие посетили в Киеве очередное светское мероприятие, во время которого блеснули утонченными образами в черных костюмах. При этом Осадчая выбрала эффектные брюки-клеш. 

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Новости Украины Катя ОсадчаяЮрий Горбунов
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