ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"Ярче солнышка": Катя Осадчая умилила сеть красочным фото с сыном из Одессы

Lite » Новости шоу-бизнеса 17.07.2019 - 10:24
"Ярче солнышка": Катя Осадчая умилила сеть красочным фото с сыном из Одессы
Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Ведущая позировала на фоне морских пейзажей

Катя Осадчая и Юрий Горбунов любят путешествовать, а особенно, если в сборе вся семья! Так, пара телеведущих отправилась в Одессу вместе с сыночком Ваней, причем звездные родители мастерски совмещают работу и отдых, не забывая как можно больше времени проводить с малышом на свежем воздухе. Трогательным фото с сыном на руках солнечная Катя поделилась на instagram-страничке.

Теледива позируют на пирсе в ярком желтом платье свободного кроя с мелким цветочным принтом.  В качестве обуви она выбрала удобные белые шлепанцы. Ее волосы собраны в пучок, несколько прядей выпущены на лицо, глаза она спрятала за солнечными очками на пол-лица. Ну руках теледива держит маленького сына, но  лица ребенка не видно, ведь он отвернулся к воде и смотрит на морские волны.

Стоит отметить, что фото в этом же образе звезда уже показывала поклонникам. Тогда она дополнила наряд широким поясом, подчеркнувшем ее тонкую талию.

&quot;Ярче солнышка&quot;: Катя Осадчая умилила сеть красочным фото с сыном из Одессы

Катя Осадчая с сыном (фото: instagram.com/kosadcha)

"Літо, не поспішай, нам ще треба так багато встигнути!" - написала Катя, добавив хештеги, которые говорят сами за себя: #мамаісин, #одеса,  #onelove.

Фото зачаровало поклонников телезвезды, они оставили под постом комплименты для звездной мамы и ее малыша.

&quot;Ярче солнышка&quot;: Катя Осадчая умилила сеть красочным фото с сыном из Одессы

Катя Осадчая с сыном (фото: instagram.com/kosadcha)

"Ярче солнышка", "Мамине сонечко", "Ви такі милі", "Вам так идет", "Сукня", "Класс", "Какие прекрасные", "Такі гарненькі", "Катя, Ви з Іваном чарівні. Материнство Вам до лиця. Ви стали дуже гармонійні і сяєте просто!" - отметили наблюдательные комментаторы.

 

Скриншот комментарив

Ранее Катя Осадчая и Юрий Горбунов восхитили сеть образами на показе фильма в рамках Одесского международного фестиваля.

Напомним, что Катя Осадчая покорила счастливыми кадром с 2-летним сыном, сделанными также в Одессе.

Прикольная: Катя Осадчая заинтриговала экскурсией по Киеву с победительницей Евровидения 2018 Катя Осадчая и Юрий Горбунов покорили романтичными образами в суперфинале 5-го сезона шоу Голос. Діти
Новости Украины Катя Осадчая
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь