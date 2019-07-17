"Ярче солнышка": Катя Осадчая умилила сеть красочным фото с сыном из Одессы

Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Ведущая позировала на фоне морских пейзажей

Катя Осадчая и Юрий Горбунов любят путешествовать, а особенно, если в сборе вся семья! Так, пара телеведущих отправилась в Одессу вместе с сыночком Ваней, причем звездные родители мастерски совмещают работу и отдых, не забывая как можно больше времени проводить с малышом на свежем воздухе. Трогательным фото с сыном на руках солнечная Катя поделилась на instagram-страничке.

Теледива позируют на пирсе в ярком желтом платье свободного кроя с мелким цветочным принтом. В качестве обуви она выбрала удобные белые шлепанцы. Ее волосы собраны в пучок, несколько прядей выпущены на лицо, глаза она спрятала за солнечными очками на пол-лица. Ну руках теледива держит маленького сына, но лица ребенка не видно, ведь он отвернулся к воде и смотрит на морские волны.

Стоит отметить, что фото в этом же образе звезда уже показывала поклонникам. Тогда она дополнила наряд широким поясом, подчеркнувшем ее тонкую талию.

Катя Осадчая с сыном (фото: instagram.com/kosadcha)

"Літо, не поспішай, нам ще треба так багато встигнути!" - написала Катя, добавив хештеги, которые говорят сами за себя: #мамаісин, #одеса, #onelove.

Фото зачаровало поклонников телезвезды, они оставили под постом комплименты для звездной мамы и ее малыша.

Катя Осадчая с сыном (фото: instagram.com/kosadcha)

"Ярче солнышка", "Мамине сонечко", "Ви такі милі", "Вам так идет", "Сукня", "Класс", "Какие прекрасные", "Такі гарненькі", "Катя, Ви з Іваном чарівні. Материнство Вам до лиця. Ви стали дуже гармонійні і сяєте просто!" - отметили наблюдательные комментаторы.

Скриншот комментарив

Ранее Катя Осадчая и Юрий Горбунов восхитили сеть образами на показе фильма в рамках Одесского международного фестиваля.

Напомним, что Катя Осадчая покорила счастливыми кадром с 2-летним сыном, сделанными также в Одессе.