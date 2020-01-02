Сказка приходит в дом: Екатерина Кухар покорила праздничным семейным фото

Яркая "балетная" семья Екатерина Кухар и Александр Стоянов лишь недавно впервые показали лицо своей доченьки Насти - и с тех пор с удовольствием делятся в сети трогательными семейными кадрами с детьми. В честь Нового года прима-балерина Национальной оперы Украины опубликовала на своей странице в Instagram ярким и атмосферным праздничным фото.

На снимке запечатлена семейная идиллия - нарядное семейство в полном составе счастливо улыбается и подбрасывает в воздух золотистое конфетти в виде звездочек.

37-летняя Екатерина позирует в роскошном "золотом" платье в пол с откровенным декольте, а маленькая Настенька - в красном платье с оборками. Александр с Тимуром отдали предпочтение классическим темным брюкам и белым рубашкам.

В подписи к кадру Кухар рассказала, за что благодарна 2019 году и чего желает всем в Новом 2020 году.

Фото: Екатерина Кухар и Александр Стоянов с детьми (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

"Дорогие мои, вот и подошёл к концу 2019 год! Я благодарна ему за всё то, что он принёс нам... Он был очень насыщенным и плодотворным, был наполнен новыми встречами, знакомствами и эмоциями, которые останутся в моей памяти навсегда...! Я благодарна этому времени за настоящих друзей и большую любовь! За минуты счастья и грусти, за волнительные встречи со зрителем, за вдохновение, за развитие и, надеюсь, успешное преодоление трудностей и достижение целей!

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Пусть Новый 2020 год станет для вас годом исполнения задуманного, каким бы смелым оно вам ни казалось, мечтайте и верьте, всё возможно! Посылайте во Вселенную ваши самые грандиозные запросы и получайте то, чего вы больше всего хотите! Эта та ночь, когда, сказка приходит в дом к тем, кто ее очень ждёт!

До новых встреч в новом году! С любовью, Екатерина Кухар", - написала балерина.

Пользователи сети не оставлись в стороне и в свою очередь поздравили семейство с праздником, а также оставили много душевных отзывов об атмосферном кадре.

Какая доченька-красавица!! В первый раз ее вижу!! На Александра, наверное, - доченька чуть больше похожа. Южная девочка! Какая она у Вас красивая и особая!!!

Тендітні, гарні, талановиті

С новым годом!!! Счастья и мира нам всем!!!

Какие все раскошные, браво

Ви дуже красива сім'я!

Такие все милые. Просто нереальные. С наступающим

С новым годом поздравляю! Вы очень красивые!

Справжня новорічна родина

Катюшенька, Александр, я от всей души желаю вам , деткам и всей вашей семье крепкого здоровья, щастья, любви и позитива!!!

Катюша, поздравляю с новым годом всю вашу замечательную семью! Вы чудестные. Много-много радости вам в новом году

Скриншот комментариев (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Напомним, украинская прима-балерина Екатерина Кухар на Новый год улетела в США вместе со своим супругом - премьером Александром Стояновым.