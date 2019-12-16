ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Шуба на голое тело: Екатерина Кухар взбудоражила пикантным фото

Lite » Новости шоу-бизнеса 16.12.2019 - 16:58
Шуба на голое тело: Екатерина Кухар взбудоражила пикантным фото
Фото: Екатерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Прима-балерина заворожила эффектным черно-белым кадром

Прима-балерина Екатерина Кухар уже вовсю готовится к предстоящим новогодним праздникам - так, недавно вместе с мужем Александром Стояновым и детьми они устроили семейную вылазку, где позировали у красиво наряженной елки. В последнее время танцовщица и судья шоу Танцы со звездами все чаще появляется на публике в компании супруга, кроме того, они снялись в чувственной фотосессии для глянца.

Новым кадром на своей странице в Instagram Екатерина не на шутку заинтриговала и взбудоражила поклонников, ведь снимок получился довольно пикантный. К слову, он также был сделан в рамках фотосессии для журнала, на этот раз MarieClaire.

На фото Кухар позирует в в черной шубе с рукавами с шахматным принтом, надетой прямо на голое тело. Дерзкий образ дополнили массивный кулон на шее, пышная укладка с начесом и яркий макияж с эффектными черными стрелками на глазах.

Шуба на голое тело: Екатерина Кухар взбудоражила пикантным фото

Фото: Екатерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

В подписи к публикации балерина порассуждала о чести и репутации.

"Честь походит на драгоценный камень: малейшее пятнышко лишает ее блеска и отнимает у нее всю её цену..." Одна из вещей, которую нельзя купить ни за какие деньги — это наша репутация. Дорожите ею...", - отметила знаменитость.

Фолловеры поспешили восхититься красотой и мудростью Екатерины.

  • Просто прекрасная
  • Красиваяяя
  • И это говорит девушка в шубе на голое тело!!!!!
  • Екатеринушка ваша репутация безупречна
  • Ви дуже красива
  • Катенька,кумушка!! Согласна , до последней буковки!!! Честь , ум и совесть - принадлежат благородным и добрым людям.!И деньги, которые они заработали - спасение для многих других!!!! Люблю тебя, моя мудрая и нежная душа!!!
  • Самая красивая

Шуба на голое тело: Екатерина Кухар взбудоражила пикантным фото

Скриншот комментариев (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Отметим, что украинская прима-балерина Екатерина Кухар живет в сумасшедшем темпе - танцевальные премьеры по всей стране, съемки и эфиры, интервью и мастер-классы. Танцовщица даже признавалась, что очень хотела бы, чтобы в сутках было больше часов, чтобы все успевать. А всегда рядом с ней и поддерживает ее любимый муж и партнер на сцене Александр Стоянов.

"Решили почистить перышки": Кухар рассказала, как расслаблялась со Стояновым Лед и пламя: Екатерина Кухар заворожила чувственными кадрами с мужем
Новости Украины Екатерина Кухарбалерина
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь