Маленькое чудо: Екатерина Кухар наконец показала младшую дочь Настеньку

Екатерина Кухар (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

По словам Кухар, 5-летняя Настя очень этого ждала

Украинская прима-балерина, главная “звезда” шоу Танцы со звездами Екатерина Кухар крайне редко рассказывает о своей личной жизни. И уж тем более не выставляет ее на показ. В редких случаях на своей instagram-страничке прима показывает семейные фото с мужем Александром Стояновым и старшим сыном Тимуром. А вот младшенькая дочка Настя зачастую “остается в тени”. Девочка не привыкла к публичности. Именно в день Святого Николая 19 декабря Кухар решила преподнести своим поклонникам особенный подарок! Украинская прима-балерина Национальной оперы Украины впервые показала снимок со своей Настенькой!

Как и следовало ожидать, новое фото вызвало настоящий фурор в сети. 37-летняя звездная мама с дочкой стали главными героинями свежего выпуска журнала “Отдохни” (декабрь 2019). Мама с дочкой украсили обложку праздничного номера. При этом сложно не отметить, что девочка ну очень похожа на свою маму. Хотя в сети успел разгореться настоящий спор. Многие утверждают, что Настя - копия отца.

Как сообщила Кухар, ее дочка очень ждала съемку. Настя рассказала всем, что ее “наконец покажут”.

“Знакомьтесь, это Настя! Если бы вы видели, как эта маленькая принцесса готовилась к съемке, подбирала наряды, как светились от счастья её глаза… Она всем соседям рассказала, что у неё будет фотосессия и то, что её наконец-то покажут… И мы хотим вас поздравить с праздником Святого Николая. Именно с него начинается целая вереница волшебных дней, когда можно отдаться радостному чувству праздника, ведь на самом деле все мы продолжаем верить в чудо. Ищите наше откровенное интервью на страницах журнала @otdohniua! С завтрашнего дня в продаже”, - подписала фото Кухар.

Екатерина Кухар с дочкой Настей на обложке “Отдохни”

Отметим, что Кухар и Стоянов воспитывают двоих детей - 10-летний Тимур и 5-летняя Настя. При этом Екатерина с улыбкой рассказывает, что Настя - “папина дочка”. Девочка с легкостью уговаривает папу на любые свои желания, и даже может хитро командовать им. При этом девочка уже проявляет интерес к музыке и танцам. Так что быть может, в семье растет еще одна прима-балерина.

А вот старший сын Тимур к публичности уже привык. Мальчик уже появлялся на обложках со своими звездными родителями. Также его часто можно увидеть с ними на различных светских мероприятиях.

Сын Екатрины Кухар Тимур (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Супруг Кухар - премьер Александр Стоянов (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Поклонники Кухар поспешили оставить свои восторженные комментарии под ее новым постом:

“Маленькая красавица”

“На папу похожа”

“Какие красивые”

“Папина дочка, красоточка!!! С праздником”

“Боже, красоточки какие”

“Катюш, и Вас со светлым праздником! Сияйте, вдохновляйте и обвораживайте как всегда”

Скриншот комментариев: instagram.com/ekaterinakukhar_official

Напомним, ранее Елена Кравец жестко отомстила Екатерине Кухар.