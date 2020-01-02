Казка приходить у дім: Катерина Кухар підкорила святковим родинним фото

Яскрава "балетна" сім'я Катерина Кухар і Олександр Стоянов лише нещодавно вперше показали обличчя своєї доньки Насті - і з тих пір із задоволенням діляться в мережі зворушливими сімейними кадрами з дітьми. В честь Нового року прима-балерина Національної опери України опублікувала на своїй сторінці в Instagram яскравим і атмосферним святковим фото.

На знімку зображена сімейна ідилія - ошатне сімейство в повному складі щасливо посміхається і підкидає в повітря золотисте конфеті у вигляді зірочок.

37-річна Катерина позує в розкішній "золотій" сукні з відвертим декольте, а маленька Настуся - в червоній сукні з оборками. Олександр з Тимуром віддали перевагу класичним темним штаням і білим сорочкам.

У підписі до кадру Кухар розповіла, за що вдячна 2019 року і чого бажає всім в Новому 2020 році.

Фото: Катерина Кухар і Олександр Стоянов з дітьми (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

"Дорогі мої, ось і підійшов до кінця 2019 рік! Я вдячна йому за все те, що він нам приніс... Він був дуже насиченим і плідним, був наповнений новими зустрічами, знайомствами і емоціями, які залишаться в моїй пам'яті назавжди...! Я вдячна цьому часу за справжніх друзів і велику любов! За хвилини щастя і смутку, за хвилюючі зустрічі з глядачем, за натхнення, за розвиток і, сподіваюся, успішне подолання труднощів і досягнення цілей!

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Нехай Новий 2020 рік стане для вас роком здійснення задуманого, яким би сміливим воно вам не здавалося, мрійте і вірте, все можливо! Посилайте у Всесвіт ваші самі грандіозні запити і отримуйте те, чого ви найбільше хочете! Ця та ніч, коли, казка приходить в дім до тих, хто її дуже чекає! До нових зустрічей у новому році! З любов'ю, Катерина Кухар", - написала балерина

Користувачі мережі не залишились осторонь і в свою чергу привітали родину зі святом, а також залишили багато душевних відгуків про атмосферний кадр.

Яка донечка-красуня!! Вперше її бачу!! На Олександра, напевно, - донечка трохи більше схожа. Південна дівчинка! Яка вона у Вас гарна і особлива!!!

Тендітні, гарні, талановиті

З новим роком!!! Щастя і миру нам всім!!!

Які всі розкішні, браво

Ви дуже красива сім'я!

Такі всі милі. Просто нереальні. З наступаючим

З новим роком вітаю! Ви дуже красиві!

Справжня новорічна батьківщина

Катюшенька, Олександр, я від усієї душі бажаю вам , дітям і всій вашій родині міцного здоров'я, щастя, любові і позитиву!!!

Катюша, вітаю з новим роком всю вашу чудову сім'ю! Ви чудестные. Багато-багато радості вам у новому році

Скріншот коментарів (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Нагадаємо, українська прима-балерина Катерина Кухар на Новий рік полетіла до США разом зі своїм чоловіком - прем'єром Олександром Стояновим.