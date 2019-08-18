"Пугающие заморочки": победительница Холостяка-9 призналась в своих странностях

Подписчики последовали примеру Даши и перечислили свои "пунктики"
Победительница романтичного шоу "Холостяк-9" Даша Квиткова, которая сейчас находится в отношениях с главным участником передачи Никитой Добрыниным, щедро делится с поклонниками самыми сокровенными тайнами и смело ведет с ними диалог на личные темы. Недавно она решила поговорить о странностях, которые есть у всех. Иногда они мешают жизненному комфорту, иногда просто пустяковые и могут считаться особенностями характера, считает Даша.
"У каждого из нас есть какие-то заморочки. Мелкие или крупные, смешные или пугающие. "Пунктики", как говорила Моника в сериале Друзья", - написала Даша под красивым фото в белоснежном платье, юбка которого украшена тончайшими перьями.
Девушка сразу же решила подать пример откровенности и начала со своих странностей.
"Вот несколько моих:
1. Я могу принимать душ более трех раз за день, иначе чувствую себя максимально некомфортно.
2. Не могу спать на подушке, но она обязательно должна лежать рядом.
3. Я постоянно жую жвачку и это моя странная и вредная привычка.
4. С детства мама приучила мыть посуду сразу после еды, не оставляя на потом. Могу не лечь спать, пока не помою, как поздно бы не было и в каком состоянии бы не была.
5. Я Всегда, перед тем как лечь спать, проверяю закрыта ли входная дверь и обязательно закрою ее на еще один щелчок".
"Давайте делиться? Необязательно только вашими, можно странности друзей, знакомых, родителей, коллег или возлюбленных", - предложила Даша.
Фото: Даша Квиткова (instagram.com/kvittkova)
Подписчики с удовольствием поделились своими историями о странностях:
Напомним, ранее Дарья Квиткова внезапно заговорила о личных проблемах, девушка предложила обсудить тему ссор и измен в паре, и стоит ли в подобные нюансы отношений посвящать друзей.
К слову, Даша Квиткова часто путешествует с любимым, все лето парочка провела "на чемоданах".
А еще, Даша Квиткова поделилась секретами совместной жизни с Холостяком Никитой Добрыниным.