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"Чемоданный ритм жизни": победительница Холостяк 9 рассказала про насыщенное лето с любимым

Lite » Новости шоу-бизнеса 10.08.2019 - 10:57
"Чемоданный ритм жизни": победительница Холостяк 9 рассказала про насыщенное лето с любимым
Фото: Никита Добрынин и Дарья Квиткова (instagram.com/kvittkova)

Дарья Квиткова показала стильные образы

Холостяк 9 Никита Добрынин и его избранница Дарья Квиткова не привыкли сидеть на месте. Их стремительный ритм жизни, при котором, словно в калейдоскопе, быстро меняются страны и города,  одно событие плавно перетекает в другое, не дает паре скучать и нравится обоим. Пару дней тому влюбленные отправились в Одессу. По словам Никиты, пара решила совместить приятное с полезным – пляжный отдых с деловыми встречами. Также экс-холостяк и его возлюбленная пообещали побаловать поклонников новой эффектной фотосессией на морском побережье. А пока Даша публикует на instagram-страничке свои летние образы и делится с поклонниками подробностями жизни с возлюбленным.

Девушка попросила поклонников выбрать ее лучший лук. Она покрасовалась в элегантном черно платье-миди по фигуре, набросив на плечи удлиненный пиджак, а также продемонстрировала нежный аутфит – белой майка корсетного типа на тонких бретелях и плиссированная юбка длинны миди с черными пуговицами посредине.

&quot;Чемоданный ритм жизни&quot;: победительница Холостяк 9 рассказала про насыщенное лето с любимым

&quot;Чемоданный ритм жизни&quot;: победительница Холостяк 9 рассказала про насыщенное лето с любимым

Фото: Дарья Квиткова (instagram.com/kvittkova)

Под фото она откровенно рассказала о своей "жизни на чемоданах" и стремлении к уютному домашнему очагу.

"Сумасшедший выдался месяц, в постоянных в разъездах. Мы возвращались домой только на день, и снова выдвигались в путь. С одной стороны, это здорово, что мы путешествуем и у нас чемоданный ритм жизни, а с другой стороны, как же круто просто быть дома. Высыпаться в нашей постели, привычно завтракать, пересматривая любимый сериал, работать дома и наблюдать закаты на нашей террасе. Как классно, что мы вместе настолько все обустроили, что, будучи в другой стране, мы думаем про наш дом. Black or White? Какой образ вам нравится больше?" - поинтересовалась у подписчиков девушка.

&quot;Чемоданный ритм жизни&quot;: победительница Холостяк 9 рассказала про насыщенное лето с любимым

&quot;Чемоданный ритм жизни&quot;: победительница Холостяк 9 рассказала про насыщенное лето с любимым

Фото: Дарья Квиткова (instagram.com/kvittkova)

Поклонникам было непросто определится с выбором, ведь оба образа были Даше к лицу, поэтому мнения в комментариях разделились.

  • Хорошеешь с каждым днем
  • Первый бомба просто, как всегда
  • Мне больше белый по душе – нежнятина
  • Потрясающая
  • 1 - такой сдержанный, 2 - такой легкий
  • Какой у тебя загар красивый! Ты такая счастливая
  • В белом классно
  • Такая ты стильная. Оба образа шикарны
  • Оба образа нереально крутые,но в белом ты как ангелочек!
  • Выглядишь в обоих образах шикарно!
 

Скриншот комментариев

Ранее Никита Добрынин и Дарья Квиткова показали свое веселое времяпровождение в Одессе.

Напомним, что Холостяк 9 Никита Добрынин и его возлюбленная Дарья Квиткова похвастались романтичными фото и рассказали об активном образе жизни.

"Ведь она рядом": Холостяк 9 покорил сеть пронзительным фотосетом с любимой "Счастлива, что все так": Даша Квиткова рассказала о жизни с Холостяком
Новости Украины ХолостякНикита Добрынин
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