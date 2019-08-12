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Поймали парочку: победительница Холостяк 9 поделилась уникальными фото с любимым

Lite » Новости шоу-бизнеса 12.08.2019 - 12:27
Поймали парочку: победительница Холостяк 9 поделилась уникальными фото с любимым
Никита Добрынин и Дарья Квиткова (фото: instagram.com/nikitadobrynin)

Дарья Квиткова сообщила, что вскоре будет отмечать с Никитой Добрыниным годовщину

Холостяк 9 Никита Добрынин и его возлюбленная, 21-летняя Дарья Квиткова после окончания проекта буквально неразлучны. Они вместе проводят свободное время, веселятся с друзьями, много путешествуют (лето влюбленные буквально провели на чемоданах) и больше не скрывают своих чувств от публики. А ведь полгода после финала самого романтического реалити-шоу Никите и Даше приходилось тщательно прятаться и избегать лишнего внимания, чтобы зрители раньше времени не узнали о выборе холостяка. Пара инкогнито даже успела слетать в Грецию. Даша решила вспомнить о том времени и опубликовала в Instagram фото с Никитой, сделанное как раз до старта проекта на телевидении.

Серия забавных и трогательных кадров показывает, какие нежные чувства царят между влюбленными.

Никита и Даша расположились на полу. Экс-холостяк лежит на спине и обнимает избранницу, которая сидит рядом. С их лиц не сходят счастливые улыбки, а эмоции буквально захлестывают молодых людей.

Поймали парочку: победительница Холостяк 9 поделилась уникальными фото с любимым

"Эта парочка была поймана объективом  тогда, когда проект еще не был в эфире. Я не успеваю за временем. Скоро год", - поделилась приятными воспоминаниями Даша.

Поймали парочку: победительница Холостяк 9 поделилась уникальными фото с любимым

Фото: Никита Добрынин и Дарья Квиткова (instagram.com/kvittkova)

Поклонники пришли в восторг от приятной новости и сами не заметили, как быстро пролетело время. Помимо традиционных комплиментов для влюбленных, они засыпали их вопросами о свадьбе.

Поймали парочку: победительница Холостяк 9 поделилась уникальными фото с любимым

Фото: Никита Добрынин и Дарья Квиткова (instagram.com/kvittkova)

  • Ну такие милые!
  • Вы такие классные, так приятно за вами наблюдать
  • Уютные
  • Сладкие!
  • Глаза отвести от вас нельзя
  • Как же мило!
  • В воздухе пахнет любовью
  • Какие вы красивые, вы идете друг другу!
  • Такие настоящие
  • Какие же вы все-таки классные оба! Просто смотрю на вас и заряжаюсь позитивом
  • Неймовірно красиві
  • Ми чекаємо від Нікіти (чоловічої відваги на рішучий крок),на вашу річницю (взяла трішки ролі мами).Ну просто хочеться побачити вас в разом
  • А почему бы вам не пожениться? Вы же такие классные
 

Скриншот комменариев

Напомним, что победительница Холостяк 9 Дарья Квиткова рассказала о насыщенном времяпровождении с любимым и устроила "битву образов".

Ранее Никита Добрынин и Дарья Квиткова поделились веселыми фото из Одессы.

Полный релакс: Холостяк 9 с избранницей устроил пляжные развлечения у бассейна "Счастлива, что все так": Даша Квиткова рассказала о жизни с Холостяком
Новости Украины ХолостякНикита Добрынин
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