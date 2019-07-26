"Счастлива, что все так": Даша Квиткова рассказала о жизни с Холостяком

Фото: Никита Добрынин и Дарья Квиткова (instagram.com/kvittkova)

Девушка сделала трогательную публикацию об отношениях с любимым

Главный герой шоу Холостяк 9 Никита Добрынин и его избранница Даша Квиткова пока что опровергают все стереотипы о проекте - вопреки обычной ситуации, когда сложившаяся пара расстается едва ли не сразу после окончания шоу, они все еще вместе и счастливы как никогда. Влюбленные уже живут вместе и даже показывали, как обустроили свое совместное гнездышко. Они все свободное время проводят вдвоем и много путешествуют - только за последнее время побывали в Одессе, Париже и отдохнули на море в Египте.

На своей странице в Instagram Даша опубликовала эффектное фото с Никитой. На нем они запечатлены на светском мероприятии - пара одета в стильные наряды, а в руках девушка держит розу. При этом они мило смотрят друг на друга. Под публикацией Квиткова рассказала, на что похожа ее жизнь с экс-Холостяком, и что ей в ней нравится.

Фото: Никита Добрынин и Дарья Квиткова (instagram.com/kvittkova)

"Мне нравится, что мы можем стоять в дождливом городе, кушать шаурму под навесом, потому что жутко голодные, и обогреваться местным костром из бочки.

можем в супермаркете купить сыр, вино и фрукты, завалиться на траву или уличный парапет, не боясь запачкаться и наслаждаться видами города.

можем танцевать на улице, смеяться до боли в животе и не скрывать своих чувств.



а в другой раз, мы можем сидеть в заведении, пробовать улиток и луковый суп, перебирая приборами.

можем одеться в лучшие наряды и пройтись по красной дорожке.

можем купить билет на самолет и улететь на следующий же день.

можем сделать все, чтобы то, о чем мы публично или скрыто мечтаем сбылось. Я бы в тысячный раз приняла от тебя розу. Счастлива, что все так", - откровенно поделилась 21-летняя избранница Добрынина.

Фото: Никита Добрынин и Дарья Квиткова (instagram.com/kvittkova)

Многим поклонникам очень нравится их пара и они в очередной раз умилились и оставили Даше и Никите добрые пожелания.

Такое ощущение, будто вовсе не Никита розу подарил, а ему сейчас ее подарят. Потому что такая довольная улыбка. ))

Такі милі

Так держать

И мы рады, что все так! Наконец-то холостяк выбрал ту девушку, за которую я болела, и самое главное, что вы вместе

Очень похожи. Красивая пара. Смотрела Холостяк и Вы были там самой достойной девушкой. Молодец, Даша, красивая и умная. Счастья Вам

Ви неймовірно красиві та щасливі!

Як багато щастя на цьому фото

Счастья Вам, пусть Бог оберегает!!!

Вы такие красивые! И в тоже время милейшие!

Все отличные. Самое главное передают искренность, чувства и любовь...

Дашуля, желаю тебе ещё миллион роз от Никиты, одну в день минимум. ждём свадьбу уже (это уже Никите адресовано)

Скриншот комментариев (instagram.com/kvittkova)

Напомним, победительница Холостяк 9 Даша Квиткова раззадорила сеть пляжными фото с любимым из Египта.

Ранее Победительница Холостяк 9 Даша Квиткова соблазнила сеть фото в бикини на отдыхе с Никитой Добрыниным.

Также Даша Квиткова заинтриговала фотосессией в свадебных платьях.