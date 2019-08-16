"Вы бы простили измену?": победительница Холостяка 9 заговорила о личных проблемах

Фото: Даша Квиткова (instagram.com/kvittkova)

Романтичный образ на фото Даша сопроводила рассуждениями на серьезную тему

Победительница шоу Холостяк 9 Даша Квиткова пожалуй одни из немногих участниц шоу, которая смогла построить романтические отношения с главным героем передачи после окончания проекта. Пока еще рано утверждать, что крепкая пара сложилась и дело идет к свадьбе, но и отрицать, что влюбленные выглядят искренне радостными и довольными друг другом не станем.

Фото: Даша Квиткова (instagram.com/kvittkova)

Даша в перерывах между свиданиями и романтическими вечерами с любимым Никитой Добрыниным активно ведет свой блог Instagram, в котором после шоу значительно прибавилось подписчиков и делиться самыми сокровенными подробностями своей любовной истории. Однако последние посты не на шутку всполошили фолловеров девушки — Даша заговорила о проблемах в отношениях.

Фото: Даша Квиткова (instagram.com/kvittkova)

"Находясь в отношениях с мужчиной/девушкой, рассказываете ли вы своим друзьям о ваших с ним/ней личных проблемах? Про ссоры, недопонимания и т.д. Я знаю, что многие психологи советуют выговариваться, но я большой противник этого", - написала Даша под фото, на котором позировала в умопомрачительном шикарном платье.

И тут же добавила, что не приветствует такой откровенности:

"Во-первых, друзья могут советовать что-либо, но как правило, эти советы подходят только под их пару и их отношения, но никак не под ваши. Во-вторых, я всегда ставлю себя на место своего партнера. Как ему будет и что он будет чувствовать, когда мы будем видеться с людьми, которые в курсе всех совместных ссор".

Фото: Даша Квиткова (instagram.com/kvittkova)

В заключении добавила, что считает разногласия пары делом только самих влюбленных и советует не спешит выносить сор из избы:

"Я думаю, что друзья никак не помогут вам решить проблемы внутри пары, с учётом того, что приятели слышат только вашу версию событий. Если дорожите партнёром, обсуждайте все разногласия с ним".

Подписщицы обеспокоились, не о себе ли пишет "холостячка", но Даша уверила, что это лишь рассуждения на заданную тему, тогда девушки нашли что сказать и от себя.

Последние посты немного странные у Вас Даша, измены, ссоры, надеюсь у Вас все шоколадно )) - @ratkeinna о чем просят, о том и пишу)

Сходите к психологу и выговоритесь ))) это ведь временные трудности. Конечно не стоит просить совета у друзей. Все буде добре, Дашунь - @anastasiya777kitsyne У меня все классно, пост не обо мне)

На мою думку краще нікому нічого не говорити, а краще сісти і поговорити зі своєю коханою людиною.

Нельзя говорить своим друзьям а особенно подруге о ссорах со своим молодым человеком. По своему горькому опыту такое было и моя ж подруга писала ему и говорила очень плохие вещи ,а всё потому что мой молодой человек ей нравился .Лучше все держать в себе!!!!!!

Скриншот комментариев: instagram.com/kvittkova

Чтобы не вышло недоразумений, как с прошлым постом, Даша в новой публикации, которая касалась темы измен, решила стразу уточнить, что речь пойдет не об их паре.

"То, о чем я собираюсь сейчас с вами поговорить, никаким образом не связано с Никитой. Это одна из тем, которую вы просили затронуть. Узнав об измене любимого человека, смогли бы вы простить его?", - спросила девушка у аудитории.

"Мое мнение - измену, как и прочие обиды, нужно прощать. Прощать и отпускать, в первую очередь для себя. Прощение наступит тогда, когда ни ситуация, ни человек больше не будут вызывать никаких эмоций", - мудро уточнила хозяйка блога.

"Быть вместе после измены? Общаться ли? Это зависит от вас и от ситуации в вашей семье. Но я бы не забывала, что как пострадавшая сторона, размер нанесённого урона - вы определяете сами и если вам хватит "слов и обещаний", то не стоит удивляться, что вами с лёгкостью пренебрегут еще...и, возможно, не раз. Или не пренебрегут", - в заключении поста отметила Квиткова.

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