"Лякаючі заморочки": переможниця Холостяка-9 зізналася у своїх дивацтвах

Переможниця романтичного шоу "Холостяк-9" Даша Квіткова, яка зараз перебуває у відносинах з головним учасником передачі Микитою Добриніним, щедро ділиться з шанувальниками найпотаємнішими таємницями і сміливо веде з ними діалог на особисті теми. Нещодавно вона вирішила поговорити про дивацтва, які є у всіх. Іноді вони заважають життєвому комфорту, іноді просто дріб'язкові і можуть вважатися особливостями характеру, вважає Даша.

Фото: Даша Квіткова (instagram.com/kvittkova)

"У кожного з нас є якісь заморочки. Дрібні або великі, смішні або лякаючі. "Пунктики", як казала Моніка в серіалі "Друзі", - написала Даша під красивим фото в білосніжній сукні, спідниця якої прикрашена найтоншим пір'ям.

Дівчина відразу ж вирішила подати приклад відвертості і почала зі своїх дивацтв.

"Ось кілька моїх:

1. Я можу приймати душ більше трьох разів за день, інакше відчуваю себе максимально некомфортно.

2. Не можу спати на подушці, але вона обов'язково повинна лежати поруч.

3. Я постійно жую жуйку і це моя дивна і шкідлива звичка.

4. З дитинства мама привчила мити посуд відразу після їжи, не залишаючи на потім. Можу не лягти спати, поки не помию, як пізно б не було і в якому стані б не була.

5. Я Завжди, перед тим як лягти спати, перевіряю чи закриті вхідні двері і обов'язково закрию її на ще один оборот".

"Давайте ділитися? Необов'язково тільки вашими, можна дивацтва друзів, знайомих, батьків, колег або коханих", - запропонувала Даша.

Фото: Даша Квіткова (instagram.com/kvittkova)

Підписники із задоволенням поділилися своїми історіями про дивацтва:

Можу весь день не прибирати, а вночі так прорве, що мало не ремонт починаю робити

Люблю, щоб в кімнаті завжди було відкрите вікно, взимку або влітку не важливо, завжди засинаю тільки при відкритому вікні

Я перед сном ходжу по квартирі,щоб скрізь був порядок і нічого не валялося, ну і звичайно заходжу на кухню, потім відразу йду в спальню, лягаю, і мені треба ОБОВ'ЯЗКОВО попросити чоловіка принести водички, якщо він навіть уже давно ліг первее мене. Він звичайно починає ругатся і запитувати - ну, ти ж тільки що там була, чому не налила!!!??? А я сама не знаю. Ну от треба мені щоб саме він приніс, коли я вже вляглася

Я мільйон разів за день перевіряю закрита вода, газ, вхідні двері. Вихід з будинку - це ціла трагедія, нікуди не піду, поки все кілька разів не перепроверю

А у мене звичка на день по триста раз цілувати своїх близьких, чоловіка і дитину, якщо не поцілую день пройшов даремно

150 раз перевірю чи вимкнула я праску!

Бісить, коли люди двері зачиняють, а не акуратно закривають. Ось прям бісить)))) для чого ручки було придумувати тоді взагалі, можна ж натиснути і закрити ))))) може не зовсім в тему, але це мій пунктик)))

Я люблю тільки гарячий чай і обов'язково повну чашку, навіть якщо все не вип'ю, і їм тільки десертною маленькою виделкою. А у чоловіка звичка носити з собою в кишені свій камінь і двері перед сном закривати або перезакривати

Я люблю дивитися один і той же фільм по сто разів

Нагадаємо, раніше Дарья Квіткова раптово заговорила про особисті проблеми, дівчина запропонувала обговорити тему сварок і зрад у парі, і чи варто в такі нюанси відносин присвячувати друзів.

До речі, Даша Квіткова часто подорожує з коханим, все літо парочка провела "на валізах".

А ще, Даша Квіткова поділилася секретами спільного життя з Холостяком Микитою Добриніним.