Не по протоколу: как будут воспитывать ребенка Меган Маркл и принц Гарри

Фото: принц Гарри и Меган Маркл (коллаж РБК-Украина)

Кажется, они планируют нарушить королевский протокол и в воспитании собственного ребенка

Королевская пара принц Гарри и Меган Маркл уже не раз нарушали строгий протокол и известны тем, что не любят следовать правилам. Похоже, что герцог и герцогиня Сассекские, которые весной станут родителями, планируют придерживаться подобной линии поведения и в воспитании собственного ребенка, пишет ET.

Источник издания сообщает, что Меган хочет “воспитывать детей, которые "знают ценности нормальных вещей в жизни”. Бывшая актриса надеется, что у ее ребенка будет более простое детство, чем у его кузенов - детей принца Уильяма и Кейт Миддлтон - Джорджа, Шарлотты и Луи. Последние могут унаследовать престол от своего отца, что откладывает отпечаток на их воспитание.



Фото: Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми (instagram.com/kensingtonroyal)

"Меган и Гарри стремятся использовать свое положение для благотворительной и гуманитарной деятельности. Они хотят передать те же ориентиры детям. Когда родится ребенок, семья планирует проводить много времени в своем доме в Котсуолдсе. Дория Рагланд, мама Меган, тоже будет воспитывать малыша",— говорит инсайдер.

Фото: Меган Маркл и принц Гарри (instagram.com/kensingtonroyal)

Отметим, что после свадьбы дочери Дория захотела переехать в Лондон, чтобы быть ближе к Меган. На днях стало известно, что она отметит Рождество вместе с королевской семьей в Сандрингеме.

Меган и Гарри будут стремиться передать детям и то, что было дорого покойной принцессе Диане, матери принца. А она хотела, чтобы ее дети знали о существовании людей, которым повезло меньше.

Фото: Меган Маркл и принц Гарри (instagram.com/kensingtonroyal)

Поэтому герцог и герцогиня Сассекские будут "учить детей уважать границы и объяснять им различия в обществе", а также привлекать к работе по дому, - прогнозирует инсайдер.

Напомним, будущий папа принц Гарри признался, кого хочет - сына или дочь.

Мы также писали о том, что принц Гарри показал личное фото беременной Меган Маркл. Оно было сделано во время первого официального тура пары, по Австралии и Новой Зеландии.

До этого Меган Маркл впервые прокомментировала свою беременность.

Видео: РБК-Украина