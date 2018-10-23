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Будущий папа принц Гарри признался, кого хочет - сына или дочь

Lite » Звезды 23.10.2018 - 07:33
Меган Маркл и принц Гарри. Фото: instagram.com/kensingtonroyal
Меган Маркл и принц Гарри. Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Герцог Сассеский случайно рассекретил, какого пола хотел бы ребенка

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл продолжают свое 16-дневное турне по Австралии, Новой Зеландии, Фиджи и Тонга.

Между тем, будущий папа, являющийся наследником британского престола, признался, кого хочет - сына или дочь, передает The Daily Mail.

"Поздравляю! Надеюсь, будет девочка!", - кто-то крикнул принцу из толпы во время одно из мероприятий Invictus Games в Австралии.

"Я тоже на это надеюсь!", - сказал герцог Сассеский.

Будущий папа принц Гарри признался, кого хочет - сына или дочьМеган Маркл и принц Гарри. Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Принц Гарри также пояснил, что жены с ним на спортивном мероприятии нет, так ей нужен отдых, ведь "беременность берет свое".

Будущий папа принц Гарри признался, кого хочет - сына или дочьМеган Маркл и принц Гарри. Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Отметим, что беременная 37-летняя герцогиня пропустила одно из мероприятий Invictus Games и впервые за время пребывания в королевской семье, появилась на публике в удобных кроссовках.

Будущий папа принц Гарри признался, кого хочет - сына или дочьМеган Маркл и принц Гарри. Фото: instagram.com/kensingtonroyal

По слухам, Меган Маркл находится на четвертом месяце. Однако эксперты предостерегают: поездки на Фиджи и Тонга, где регистрировались случаи вируса Зика, могут быть опасными для будущего ребенка пары.

Напомним, ранее Меган Маркл впервые прокомментировала свою беременность.

Также мы писали, что отец Меган Маркл рассказал, как узнал о беременности дочери.

Видео: РБК-Украина

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