"Великолепная леди": Кейт Миддлтон поразила стройной фигурой в элегантном темно-синем платье

Стильная Кейт Миддлтон (фото: Tristan Fewings/Getty Images)

Строгое платье-футляр герцогини в то же время не лишено романтичности

Кейт Миддлтон посетила очередное официальное мероприятие, в рамках 100-летия перемирия со времен Первой мировой войны (1914 — 1918). Напомним, что Герцогиню Кембриджскую пригласили в Имперский военный музей (Лондон), где ей показали фото и документы, раскрывающие важные детали истории ее семьи. Кейт узнала, что все три брата ее прабабушки отдали свои жизни на полях битв Первой мировой войны.

Для столь важного визита стилисты супруги принца Уильяма подобрали ей одновременно очень сдержанный, но не лишенный очарования образ.

Стройная Кейт Миддлтон в платье-футляре от Jenny Packham (фото: Tristan Fewings/Getty Images)

Спортивную фигуру Кейт Миддлтон подчеркивает платье-футляр насыщенного сапфирового цвета от британского модельера Дженни Пакхем (Jenny Packham).

Интересно, что в королевской семье не только Кейт Миддлтон любит синий цвет. Ранее беременная Меган Маркл поразила стильным "индиго-образом" во время поездки в Новую Зеландию.

Кейт Миддлтон смогла очень быстро вернуться к идеальным формам после рождения третьего ребенка (фото: instagram.com/imperialwarmuseums)

К слову, многие поклонники королевской семьи отмечают, что после рождения третьего ребенка (принц Луи Артур Чарльз Кембриджский), который появился на свет 3 апреля 2018 года, Кейт Миддлтон смогла достаточно быстро вернуться к своим былым формам и сегодня герцогиня выглядит шикарно. Здесь также следует подчеркнуть, что 36-летняя Кейт Миддлтон известна своей любовью к различным спортивным развлечениям. Она активно играет в теннис, занимается легкой атлетикой. Более того, в студенческие годы Кейт играла в хоккей за университетскую команду.

Кейт Миддлтон (фото: instagram.com/imperialwarmuseums)

Фото: instagram.com/theroyalfamily

Свой образ Миддлтон дополнила туфлями-лодочками от бренда Gianvito Rossi, а также клатчем Mulberry в тон обуви.

Отдельного внимания заслуживает прическа герцогини. Несмотря на посещение столь важного музея и выставки, стилисты Миддлтон все же решили добавить ее образу легкой романтичности. Так, волосы герцогини уложены в крупные локоны, а в макияже акцент на глаза и губы.

Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Напомним, ранее LITE писал, как Кейт Миддлтон поразила своим нарядом на банкете в Букингемском дворце. Тогда на герцогине блистали украшения принцессы Дианы.

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Видео: РБК-Украина