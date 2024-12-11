Названі найкращі артисти і пісні 2024 року в Україні: хто отримав нагороди MEGOGO MUSIC AWARDS
Стали відомі переможці популярної музичної премії для українських артистів MEGOGO MUSIC AWARDS 2024, церемонія нагородження якої відбулася 11 грудня у Києві.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-акаунт MEGOGO.
Переможці премії MEGOGO MUSIC AWARDS 2024
Так, найкращою поп-артисткою року стала Надя Дорофєєва. DOROFEEVA перегнала зокрема Klavdia Petrivna, Jerry Heil і KOLA. Зауважимо, що всі ці співачки цього року збирали "Палац Спорту" (дехто навіть двічі), окрім Яни Шемаєвої. Однак Jerry Heil в 2024-му представляла Україну на "Євробаченні" у Швеції.
Цікаво, що розділення на найкращий артист і найкраща артистка цього року не було. Тому Надя перемогла в тому числі і своїх колег-чоловіків, серед яких на премію номіновані були ADAM, CHEEV та інші.
Зазначимо, що DOROFEEVA цьогоріч випустила новий альбом, куди увійшов хіт "Хартбіт".
Кращим альбомом року в Україні визнано платівку гурту Vivienne Mort "Фата", який, за словами фронтвумен колективу Даніели Заюшкіної, є "щирою і безкомпромісною спробою відрефлексувати події останніх двох років і передати стан української душі в найтемніші часи".
А у номінації кращий міні-альбом перемогу здобув дебютний ЕР інді-поп виконавиці bulovinova - "Холодна вода".
Крихітка і хейтспіч у 2024-му записали пісню "Під весняним дощем", яка визнана колабою року.
Репер з Дніпра jockii druce разом зі своїм альбомом "trashhouttttttt" виграв номінацію "Хіп-хоп альбом року".
У номінації "Кліп року" перемогу святкувала Jamala, яка у вересні презентувала відео на містичну старовинну народну пісню з міста Акмесджит (Сімферополь) "ARAFAT DAĞINDAN".
Артистка Чуприненко з піснею "Степ" перемогла у спеціальній номінації "Музика вільної країни".
YARIMA здобула нагороду в номінації "Нова хвиля альтернативної/інді-музики".
Переможець MEGOGO MUSIC AWARDS 2024 у номінації "Нова хвиля попмузики" - молода артистка KLER.
У номінації "Альтернативний/інді-артист/-ка року" перемогу святкувала група Vivienne Mort, для якої ця нагорода стала другою в рамках премії.
Cпеціальну відзнаку "Музика нашої єдності" (якою нагороджують культурні проєкти, спрямовані на розвиток української музичної індустрії) отримали:
- проєкт "Будинок культури"
- проєкт "Блищик"
- проєкт "МУЛЬТИТРЕК"
- ONUKA за проєкт "Фабрична, 12"
- Тіна Кароль за проєкт "Дім звукозапису"
Крім того, Кажанна отримала спеціальну нагороду Empowering Women’s Voices від Lamel.
А Jerry Heil одержала спеціальну відзнаку "Музика, конвертована в допомогу". Це нагорода співачці за те, що вона залучила найбільшу суму донатів від шанувальників, поєднуючи популярність з важливою благодійною метою.
Раніше стали відомі учасники Нацвідбору на Євробачення-2025.
Також пропонуємо вам список усіх номінантів на престижну кінопремію "Золотий глобус".