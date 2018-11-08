Не за протоколом: як будуть виховувати дитину Меган Маркл і принц Гаррі

Фото: принц Гаррі і Меган Маркл (колаж РБК-Україна)

Здається, вони планують порушити королівський протокол і у вихованні власної дитини

Королівська пара принц Гаррі і Меган Маркл вже не раз порушували строгий протокол і відомі тим, що не люблять слідувати правилам. Схоже, що герцог і герцогиня Сассекські, які навесні стануть батьками, планують дотримуватися такої лінії поведінки і у вихованні власної дитини, пише ET.

Джерело видання повідомляє, що Меган хоче виховувати дітей, які "знають цінності нормальних речей у житті". Колишня актриса сподівається, що у її дитини буде більш просте дитинство, ніж у його кузенів - дітей принца Вільяма і Кейт Міддлтон - Джорджа, Шарлотти та Луї. Останні можуть успадкувати престол від свого батька, що відкладає відбиток на їх виховання.



Фото: принц Вільям і Кейт Міддлтон з дітьми (instagram.com/kensingtonroyal)

"Меган і Гаррі прагнуть використовувати своє становище для благодійної та гуманітарної діяльності. Вони хочуть передати ті ж орієнтири дітям. Коли народиться дитина, родина планує проводити багато часу в своєму будинку в Котсуолдсі. Дорія Рагланд, мама Меган, теж буде виховувати малюка",— говорить інсайдер.

Фото: Меган Маркл і принц Гаррі (instagram.com/kensingtonroyal)

Зазначимо, що після весілля дочки Дорія захотіла переїхати до Лондона, щоб бути ближче до Меган. Днями стало відомо, що вона відзначить Різдво разом з королівською родиною в Сандрінгемі.

Меган і Гаррі будуть прагнути передати дітям і те, що було дорого покійній принцесі Діані, матері принца. А вона хотіла, щоб її діти знали про існування людей, яким пощастило менше.

Фото: Меган Маркл і принц Гаррі (instagram.com/kensingtonroyal)

Тому герцог і герцогиня Сассекські будуть "вчити дітей поважати кордони і пояснювати їм відмінності в суспільстві", а також залучати до роботи по дому, - прогнозує інсайдер.

Нагадаємо, майбутній папа принц Гаррі зізнався, кого хоче - сина або дочку.

Ми також писали про те, що принц Гаррі показав особисте фото вагітної Меган Маркл. Воно було зроблено під час першого офіційного туру пари, до Австралії та Нової Зеландії.

До цього Меган Маркл вперше прокоментувала свою вагітність.

Відео: РБК-Україна