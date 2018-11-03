Принц Гарри показал личное фото беременной Меган Маркл

Беременная Меган Маркл и принц Гаррри (фото: Getty Images)

Принц Гарри также самостоятельно подписал снимок

Буквально несколько дней назад Меган Маркл и принц Гарри вернулись из своего первого официального тура, по Австралии и Новой Зеландии. Поездка была очень насыщенной, именно тогда весь мир узнал о беременности герцогини. В пресс-службе Кенсингтонского дворца в Instagram появилось милая фотография Меган Маркл с округлившимся животиком, сделанная самим принцем Гарри во время официального тура.

Сообщается, что подпись к снимку с беременной Меган написал ее супруг.

"Спасибо Новой Зеландии за потрясающую последнюю неделю нашего тура. Австралия, Фиджи, Тонга, Новая Зеландия — мы покидаем вас с ощущением вдохновения и осознанием того, что каждый из нас может изменить ситуацию", — написал принц Гарри.

Фото: (instagram.com/kensingtonroyal)

На фото Маркл трогательно придерживает животик, который отчетливо говорит о ее интересном положении. Кроме трогательных слов о поездке принц Гарри процитировал слова Кейт Шеппард, одной из известных суфражисток Новой Зеландии: "дождь, освежающий пересохшую землю, состоит из отдельных капель". Так он провел аналогию с тем, что жизнь состоит из бесчисленного множества счастливых мгновений.

Скриншот поста аккаунта instagram.com/kensingtonroyal

Напомним, что отец Меган Маркл рассказал, как узнал о беременности дочери.

До этого Меган Маркл впервые прокомментировала свою беременность.

Видео: (video.rbc.ua)