"Реактивное изменение часового пояса": Меган Маркл впервые прокомментировала свою беременность

Меган Маркл и принц Гарри в Австралии. Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Герцогиня Сассекская рассказала, что ей напоминает ее состояние

Супруга принца Гарри Меган Маркл в разговоре с беременной жительницей Австралии Шарлоттой Коннел впервые рассказала об ощущениях собственной беременности, передает Daily Mail.

Герцогиня Сассекская сравнила свое состояние с изменением часового пояса.

"Меган сказала, что для нее беременность можно сравнить с реактивным изменением часового пояса", - отметила Коннел, которая находится на 23 неделе беременности.

Также Маркл поделилась, что проснулась в 4.30 утра и не могла уснуть.

"Сегодня ей не спалось, она рано проснулась и начала заниматься йогой в своей комнате", - рассказала СМИ Шарлотта.

Меган Маркл и принц Гарри в Австралии. Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Спешим заметить, что нет ничего удивительно, что именно йога помогает Меган Меркл бороться с усталостью, ведь ее мама - тренер по йоге в Лос-Анджелесе (США).

Как раз занятия с мамой привили любовь герцогине к телесным практикам.

Напомним, ранее мы писали, что Меган Маркл и принц Гарри находятся в официальном туре по Австралии и даже успели посетить пляжную вечеринку с серфингистами.

Кстати, ранее мы писали о том, что сеть растрогал забавный инцидент с Меган Маркл в Мельбурне.

А также сообщали о том, что принц Гарри рассмешил жителей Австралии странной выходкой.

Видео: РБК-Украина