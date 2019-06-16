Предложение в вертолете и венчание в Иерусалиме: Комаров рассказал о тайной свадьбе с Кучеренко

Медовый месяц молодожены провели на Мальдивах
В субботу, 15 июня Дмитрий Комаров взбудоражил всех неожиданной новостью - оказывается, знаменитый ведущий "Мир наизнанку" женился! Его избранницей стала "Мисс Украина 2016", а также его партнерша по шоу "Танцы со звездами 2018" Александра Кучеренко. 35-летний путешественник-экстремал признался, что длительное время сохранял молчание о своей личной жизни, не желая предавать ее огласке, однако пришло время поделиться со всеми. В интервью "Светской жизни" Дмитрий рассказал о том, как прошла их тайная свадьба, а также о начале отношений с любимой.
По словам Комарова, его знакомство с Кучеренко состоялось на конкурсе "Мисс Украина 2016", где она победила, а он был в жюри. Немного позже он пригласил Сашу к себе в офис, где они проболтали несколько часов - между ними явно промелькнула искра!
До свадьбы они встречались два года, однако стали жить вместе только после регистрации отношений.
Интересно, что во время проекта "Танцы со звездами" они уже были вместе, но тщательно это скрывали. Сначала в шоу пригласили Дмитрия, а через две недели пригласили Сашу, она прошла кастинг. Потом их поставили в пару.
"Я максимально скрывал. Мы так боялись, что кто-то где-то подумает и заподозрит. У нас была фобия. Мы хотели, чтобы никто ничего не знал. Если честно, мы из-за "Танцев" едва не разбежались. "Танцы" была идеальная проверка. После "Танцев", если мы не поссорились, мы будем жить вместе до 90 лет и умрем в один день", - рассказал Дмитрий.
Видео: путешественник Дмитрий Комаров женился втайне от всех (youtube.com/Світське життя)
Предложение любимой телепутешественник сделал в своем стиле - оригинально и немного экстремально.
"Когда родилось это решение, пришло из космоса. Я взял утром Сашу и говорю: "Поехали". Я же занимаюсь полетами, у меня много друзей-пилотов приехали в вертолетный клуб. Я привез Сашу, мы сели в вертолет, мы полетели мимо Лавры, Днепра. А потом я просто достал кольцо, а в вертолете было шумно, особо не поговоришь. Я спросил взглядом. Она ответила: "Да". Я в вертолете надел обручальное кольцо", - поделился счастливый Комаров.
Фото: Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко (Светская жизнь)
Расписались они в Киеве, а вот венчались в Иерусалиме. При этом паре приходилось все делать тихо и аккуратно, чтобы их не рассекретили.
"В Киеве роспись была. Я, Саша, два паспорта, ЗАГС, тихонько, чтобы никто не увидел", - сказал ведущий.
Фото: Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко (Светская жизнь)
Венчались они церкви, в православном храме.
"Я путешествую и выбираю места силы. Их не очень много, но когда попадаешь в такое место, ты чувствуешь, что качает энергетика. Иерусалим, там действительно чувствуется энергия и я сразу предложил Саше это место", - поведал Дмитрий.
Фото: Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко (Светская жизнь)
На свадьбу молодожены позвали только самых родных, которых было 11 человек. К слову, пара настолько хотела сохранить в тайне свое счастье, что даже на венчание в Ерусалим летела, сидя в самолете в разных местах, чтобы никто ничего не заподозрил.
Медовый месяц молодожены провели на Мальдивах.
Фото: Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко (Светская жизнь)
Напомним, ранее Дмитрий Комаров рассказал о впечатляющих приключениях, погоне за бандитами и о том, как ходил в трущобы к криминальному авторитету.
Также сообщалось, что Дмитрий Комаров показал место неземной красоты - водопады Игуасу.