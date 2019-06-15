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Держал в секрете: Дмитрий Комаров женился на "Мисс Украина" (фото)

STYLERПерсоны    15.06.2019 - 21:08
Держал в секрете: Дмитрий Комаров женился на "Мисс Украина" (фото)
Фото: (instagram.com/komarovmir)

Дмитрий Комаров пообещал рассказать все подробности про свадьбу

Дмитрий Комаров женился на Саше Кучеренко. Известный украинский ведущий, автор программы "Мир Наизнанку" поделился радостной новостью 15 июня на своей странице в Facebook и опубликовал свадебное фото.

35-летний путешественник-экстремал признался, что длительное время сохранял молчание о своей личной жизни, не желая предавать ее огласке. Сегодня же он торжественно сорвал "завесу тайны" - так как премя уже пришло. 

Как известно, Александра Кучеренко в 2016 году стала "Мисс Украина". Также она была партнершей Комарова в шоу "Танцы со звездами". Красавица-журналистка также является моделью, известная также как телеведущая ICTV "Звездный спорт".

"Я самая счастливая на свете! Благодаря тебе, мой любимый муж Дмитрий Комаров! Пришло время поделиться нашим счастьем со всеми..." - написала Саша в своем Instagram, сопроводив пост фото из Иерусалима (Израиль).

Держал в секрете: Дмитрий Комаров женился на &quot;Мисс Украина&quot; (фото)

Дмитрий Комаров и Саша Кучеренко (фото: instagram.com/aakucherenko)

"Друзья, я всегда оберегал свою личную жизнь и держал в секрете. Но обещал вам, что всё расскажу, когда придет время. И вот оно пришло)) Мы с Сашей Кучеренко стали мужем и женой", - написал Комаров в сети.

Держал в секрете: Дмитрий Комаров женился на &quot;Мисс Украина&quot; (фото)

Дмитрий Комаров женился на Саше Кучеренко (фото: facebook.com/1plus1.DmitroKomarov)

Также он добавил, что прекрасно понимает огромный интерес его поклонников к этому событию, прошедшему под "грифом секретно".

Держал в секрете: Дмитрий Комаров женился на &quot;Мисс Украина&quot; (фото)

Александра Кучеренко (фото: vesti-ukr.com)

Ведущий пообещал ответить на все вопросы относительно свадьбы 15 июня на передаче "Светская жизнь", которая начнется в 23.35 на канале "1+1".

"Мы счастливы", - рассказал Дмитрий.

Держал в секрете: Дмитрий Комаров женился на &quot;Мисс Украина&quot; (фото)

Фото: (instagram.com/komarovmir)

В комментариях к сообщению пользователи сети поздравляют молодоженов и желают им огромного счастья.

Как сообщалось ранее, телеведущий Дмитрий Комаров в команде опытных пилотов решил совершить трехдневный полет над Украиной на небольшом четырехместном самолете..

Напомним, ранее Дмитрий Комаров рассказал о впечатляющих приключениях, погоне за бандитами и о том, как ходил в трущобы к криминальному авторитету.

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