Дмитрий Комаров показал место неземной красоты (фото)

Фото: Дмитрий Комаров (instagram.com/komarovmir)

От красоты и масштаба захватывает дух

Известный украинский телеведущий тревел-шоу "Мир Наизнанку" Димитрий Комаров, который внедрился в наркотрафик в Бразилии, поделился с поклонниками снимком места "неземной красоты". Фото он опубликовал на своей странице в Instagram. На нем запечатлен комплекс водопадов Игуасу, что находится на границе между Бразилией и Аргентиной.

На кадре, сделанном с высоты, передана вся мощь и захватывающая дух красота этого чуда природы.

"Игуасу. Чудо света. Неземная красота. Максимальная высота, с которой падает вода - 82 метра. Выше Ниагарского водопада. Объемом воды, который падает за секунду, можно напоить большой город. Одно из самых сильных мест, которые я видел", - написал Комаров под снимком.

Фото: (instagram.com/komarovmir)

Подписчики ведущего также пришли в восторг и поделились своими эмоциями в комментариях. Те, кто тоже там бывал, подтвердили слова Дмитрия, что это место просто невероятное.

"Жалко фотография не передает всю мощь и масштаб";

"Посчастливилось там побывать тоже";

"Вот бы увидеть всю эту красоту своими глазами ! Очень красиво!";

"Невероятная картина";

"Вот это энергетика";

"А если это всё увидеть вживую, то наверное такой дух захватывает";

"Совершенно согласна. Ооочень мощное. Мне больше понравилось с Аргентинской стороны";

"Красивый вид и какая природа богатая";

"Це щось нереальне";

"Дима, спасибо! Продолжаешь открывать нам чудеса планеты! Прямо как в гостях у сказки", - пишут поклонники знаменитого телепутешественника.

Скриншот комментариев: (instagram.com/komarovmir)

Отметим. что десятый юбилейный сезон "Мира наизнанку" с Дмитрием Комаровым снимался в стране контрастов Бразилии. Он уже выходит на украинском телевидении, однако ведущему вместе с оператором пришлось вернуться в Бразилию, чтобы кое-что доснять.

К примеру, ранее он показал грозовой фронт из окна самолета.

Фото: (instagram.com/komarovmir)

"Уважаемые пассажиры, мы облетаем грозовой фронт, сохраняйте спокойствие, у нас есть запас топлива", - воодушевляюще обратился капитан. Пока в эфире был праздничный выпуск, мы облетали грозу)) Красивую! Задержке я был только рад, потому что все никак не мог найти время доделать текстовую часть выпуска на следующий сезон. Делаю это в самолетах. Сегодня у нас большой внутренний перелет по Бразилии, с двумя пересадками. Впереди ещё 2 полета. За это время я мог бы долететь прямым рейсом до Европы, но Бразилия настолько большая, что внутренние перемещения отнимают много времени. Все, пошел заряжать ноутбук перед следующим полетом. А по прилету мы оборудуем в машине начиточную: установим на задний подголовник профессиональный микрофон, укроем меня со всех сторон специальным поролоном, и я буду начитывать текст уже для следующих серий. Работа идет нон стоп. Чтобы вы вовремя увидели следующий сезон, его важно делать уже сейчас, чем мы и занимаемся", - поделился неутомимый Комаров.

Ранее Дмитрий Комаров рассказал о встрече с наркобароном и перестрелках в Бразилии.

Напомним, в Бразилии телеведущий Дмитрий Комаров провел более трех месяцев, снимая видео для нового сезона своей программы.

Также создатели программы "Мир наизнанку" пошли на риск для жизни и встретились с главарем бразильской банды.

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