"Приставили пистолет к виску": Комаров о встрече с наркобароном и перестрелках в Бразилии

Фото: Дмитрий Комаров в Бразилии (коллаж РБК-Украина)

Телеведущий Дмитрий Комаров рассказал о впечатляющих приключениях, погоне за бандитами и о том, как ходил в трущобы к криминальному авторитету

Недавно стартовал новый сезон программы Дмитрия Комарова "Мир наизнанку".

В свежих выпусках зрители увидят Бразилию. Но совсем не такую, какой ее знают туристы, а кардинально противоположную: криминальные разборки, наркомафия и полицейские, дикие джунгли и древние племена – съемочную группу по время подготовки выпусков ждало множество опасностей.

К примеру, Комаров во время съемок попал в логово бразильской мафии, где ему удалось записать интервью с наркобароном.

На презентацию нового 10 юбилейного сезона программы "Мир наизнанку" в Киеве Дмитрий Комаров позвал бразильскую актрису и исполнительницу главное роли в фильме "Рабыня Изаура" Луселию Сантос.

Фото: Звезда сериала "Рабыня Изаура" Луселия Сантос на презентации в Киеве (пресс-служба)

Вскоре после презентации RBC-Lite удалось пообщаться Дмитрием Комаровым о том, как снимали юбилейный сезон программы и через какие риски съемочной группе пришлось пройти, чтобы получить желаемый уникальный материал.

Как Комаров летал вокруг статуи Христа-Спасителя на вертолете без дверей? Что он предпринял, когда внезапно во время съемок упал дрон? Как телеведущий вышел на связь с бразильским наркобароном и почему приставляли пистолет к его виску? Ответы на эти и многие другие вопросы – в эксклюзивном интервью Дмитрия.

Дима, в каждом сезоне вы подвергаетесь опасности. Что произошло с вами в этой поездке в Бразилию?

Бразильская мафия - самая опасная! Когда мы смотрим боевик, то погружаемся в какой-то другой мир и нам кажется, что это фантастика. Представьте, что вы смотрите остросюжетный боевик о бандах, где на каждом шагу идут выстрелы, где лежат трупы, мозги текут по асфальту.

Вы смотрите, вам кажется, что это другая реальность, потом в кинотеатре в зале включается свет, и вы под впечатлением уходите, а у вас в голове еще вибрации, и вы не можете поверить и отойти, если фильм действительно хороший.

А тут представьте, что я в этом нахожусь, и этот фильм проходит вокруг меня!

Фото: Популярный украинский телеведущий Дмитрий Комаров презентовал новый 10 юбилейный сезон проекта "Мир наизнанку" (Facebook.com/Дмитрий Комаров)

Вот я получаю вызов на свой What'sUp от информатора о том, что произошло убийство. Я сажусь за руль, у меня есть 10 минут, чтобы доехать до совершенно другого района Манаус со столицы Амазонии, чтобы успеть снять. А убийство связано с наркоразборками. Я хотел показать реальную ситуацию и разные аспекты жизни в этой стране. Один из таких аспектов - каждую ночь происходит 5, 10 или 15 убийств. Это обычная статистика в этой стране. Получается приблизительно 60 тысяч убийств в год на всю Бразилию.

Как вы узнавали информацию о том, где происходят убийства?

В Бразилии я подключался к команде, которая могла меня информировать, давать оперативные сводки. Получаю GPS-координаты, прыгаю за руль, и мне надо успеть, иначе не смогу снять.

Я вхожу в роль, вспоминаю все свои навыки экстремального вождения. Мы с оператором несемся по городу, стараясь не натворить ничего. Я, Саша и наш гид на заднем сидении. У гида круглые глаза! Он не понимает вообще, что произошло, и почему у нас скрипит резина. Но мы успеваем доехать до этого места. И видим - вот человек, это наркотрафикер. Вот он лежит, у него три выстрела в тело и два контрольных в голову. Нам рассказывают, что произошло, какой закон он нарушил.

Как вы морально держались, видя такое!

Там тяжело находиться, особенно первые разы. Это просто шок! И вот у меня опять пищит телефон. Я выезжаю на новое убийство. Приезжаю и вижу: лежат убитыми два гонщика, которые угнали машину у девушки. Угнали они ее, чтобы на этой машине совершить преступление, но полиция их догнала и убила.

Я вижу эту девушку, которая чудом выжила. К ней подошли, пистолет приставили, она вышла из-за руля и отдала машину. Это ее спасло. Она стоит с мамой и плачет.

Фото: "В Бразилии я подключался к команде, которая могла меня информировать, давать оперативные сводки" – Дмитрий Комаров (пресс-служба)

И тут у меня опять пищит телефон, я смотрю - в городе произошло очередное убийство. Я вместе с колонной полиции, состоящей из 15 полицейских машин, несусь по городу с бешеной скоростью на очередное убийство. Убили того, кто болтал, как говорится. Тоже член банды.

Судя по всему, по эмоциональности этот сезон будет пиковым?

Эмоции бывают разные. Убийство и криминал - это одни эмоции, фестиваль и карнавал - это другое, восхождение на Фудзияму - это еще один вид эмоций. Сезон будет по-другому эмоционален. Не так эмоционален, как другие, но не менее.

В этом сезоне будет много неожиданностей. Например, у вас во время съемок упал дрон. Вы эти кадры заново переснимали?

Да, конечно. Я купил новый дрон и все заново переснял.

Вы обычно запускаете новый сезон в начале сентября, а сейчас мы видим некую отсрочку закуска программ. Почему?

Это связано с производственным циклом. Это обычный текущий рабочий процесс. Сроки иногда смещаются. Посмотрите историю выхода наших программ: вы увидите, что не каждый раз мы запускаемся первого сентября.

К примеру, наша премьера была 11 декабря 2010 года, когда презентовали Камбоджу.

Фото: "Мир наизнанку" в Бразилии (пресс-служба 1+1)

У нас было так, что выходили программы и летом. Обычно лето – это "мертвый" сезон для телевидения вообще. Но один раз мы решили рискнуть, запустили программу именно летом.

Какие были рейтинги программы?

Рейтинги были отличные. Как раз тогда ничего не показывали нового, и мы "зашли" просто прекрасно!

Чем больше всего лично вам запомнилась Бразилия?

Мы увидели не бразильский, а амазонский карнавал. Этим он и круче. Это "карнавал наизнанку": он не менее масштабный, но не такой известный, как бразильский.

А в Рио поднимались на статую Христа-Спасителя?

Да. Я запостил фотку в сториз в Инстаграм, когда на нее поднялся. Это все, что я там сделал. В этом и отличие программы "Мир наизнанку" от туристических программ: о популярном месте я много не рассказывал. Я рассказываю о малоизвестных местах. Со статуи открывается действительно фантастический, незабываемый вид! Но я там снял просто сториз, которую перепечатали многие журналисты.

Но зато в выпуске я покажу статую Христа-Спасителя со всех ракурсов из вертолета. Мы, наверное, раз пять вокруг нее пролетели! Дело в том, что в Рио-де-Жанейро очень доступная малая авиация, и там вертолеты – это не такой "космос", как в других странах. Рио – невероятно красивый город с высоты. Поэтому я "оптом" купил несколько полетов сразу. И мы несколько раз в разную погоду, в разное время дня и ночи летали и просто снимали.

Фото: Дмитрий Комаров поднялся на всемирно известную статую Иисуса Христа-Спасителя в Рио и облетел ее на вертолете несколько раз (1+1)

Кстати, мы стали первыми клиентами вертолетчиков Рио-де-Жанейро, которые сами попросились вылезти из вертолета и постоять на подножке возле статуи Христа. Они сказали: "Ты что, сумасшедший? Мы не разрешим". Мы немножечко их обманули: показали страховку, которую мы сделали. Сказали, что будем сидеть. Но когда мы долетели до статуи, я вылез из вертолета и встал. Пилот на меня смотрел, и больше всего опасался моей реакции. Он боялся, что я буду в панике. И, в принципе, паника должна в таких случаях быть. А я вылез один раз, постоял, легко запрыгнул обратно и попросил сделать еще кружок, мне надо было вылезти еще раз. Мы отсняли все хорошо.

А один раз мы полетели на вертолете, и я решил поснимать с заднего сидения, оператора посадил впереди. Я попросил вертолетчиков снять обе двери. Я больше такую ошибку не допущу никогда! Был очень сильный ветер, скорость полета – более 200 километров в час, и при этом нет обоих дверей! Когда одна дверь снята, можно снимать просто без стекла, а когда сняты две, то у нас получилась аэродинамическая труба. Я мечтал, когда эти 45 минут полета закончатся.

Знаете, когда парашютист падает, у него щеки надуты! Вот я сидел в вертолете именно так! И просто уже игрался: открывал рот, и у меня теребились щеки. Я приземлился и подумал, что больше такую глупость делать не буду.

Фото: Съемочная группа программы стала первыми клиентами вертолетчиков Рио, которые сами попросились вылезти из вертолета и постоять на подножке возле статуи Христа-Спасителя (1+1)

Что самое главное и уникальное в этом сезоне, почему его стоит посмотреть зрителям?

В этом сезоне - три страны в одной. Приезжаешь в одну страну, а там три, абсолютно разных! Первая – Амзонка: дикий мир, первобытные племена, каменный век. Вторая страна – это Бразилия, которую мы знаем по стереотипам: футбол, карнавал, танцы, самба, роскошные пляжи, статуя Иисуса Христа.

Третье – это криминальный мир. Просто остросюжетный боевик! И ты вообще даже не веришь, что такое может существовать. На презентации сезона я рассказывал, как меня там чуть не "пришили". Многие хотят взять интервью у наркобарона. Но если приехать и просто спросить: "где тут у вас наркобарон, мы хотим с ним пообщаться", - так дела не будет. Главное выйти на нужных людей и дат им задачу.

А где вы искали этих людей?

Язык до Киева доведет, и даже до Бразилии. Надо просто больше общаться. Коммуникация – моя работа.

Вы для этого переписывались с кем-то?

Переписывались, созванивались. Встречались тайно, в том числе с полицией. Объясняли наши задачи, платили полицейскому деньги и говорили: мы хотим то-то и то-то. Он говорил, чем может помочь, а чем – не может. Дальше, вот так по цепочке, нам подбрасывали новых консультантов. Они все хотят заработать деньги. И постепенно мы находили, кого искали. Коммуникация и харизма тоже важны: нужно еще что-то, что может покорить людей, кроме денег.

Фото: "Мир наизнанку" в Бразилии (пресс-служба 1+1)

Сначала мы нашли украинца, который давно живет там. Он себя назвал экспертом по фавелам (фавелы – трущобы в городах Бразилии, часто расположенные на склонах гор – ред.), пообещал организовать нам съемки. Мы, думая, что человек там давно живет и знает португальский, нам точно поможет. Но, видимо, у него есть какие-то психические отклонения. Это выяснилось уже в процессе съемки. С его стороны начались какие-то угрозы в нашу сторону. Я попытался с ним расстаться. Это тоже быстро не получилось: он крепко "въелся" в нас, пытался добиться обещанного гонорара. Как выяснилось, он вообще не профессионал, и даже португальского языка нормально не знал.

Дело в том, что я просил всех гидов организовать нам встречу или с наркобаронами, или с наркотрафикерами именно топовых позиций. То есть с людьми, которые изнутри этим всем процессом руководят. За это я готов был платить. Так вот: этот человек нам назвал сумму, сказал, что повезет нас в нужное место. Сумма была очень большая! Сумма была такой, как несколько киевских зарплат.

Какая именно это была сумма?

Скажем так, около пары тысяч долларов. Потом он сообщил: "Мы едем вместе, ваш основной гид с нами не едет. Мы садимся в тайную машину, встреча будет в тайном месте в темноте. Мы не можем встречаться в фавеле, мы поедем по пустой дороге на вершину горы. Мы зайдем в какой-то парк и там будем общаться. Там тебе в масках дадут интервью".

Я сначала доверял ему как земляку, размышлял о цене и о ее целесообразности. Потом мы поссорились, как будто что-то помогло нам от этого уйти.

Фото: "Большая проблема в Бразилии – это то, что часто случаются серьезные перестрелки с наркомафией и полицией. Когда начинается перестрелка – это ад!" – Дмитрий Комаров (1+1)

А потом мы встретились в кафе с полицейским. Мы с ним откровенно поговорили. Я рассказал ему о цене и о всем том, что нам предлагал тот человек. Полицейский искренне удивился и сказал: "Благодари бога, что ты не поехал. Представь: ты с вооруженными людьми в масках едешь неизвестно куда на тайной машине в какой-то парк на вершину горы в лес. Кто ответит за твою безопасность?! Я помогу тебе организовать интервью с наркобароном, но я возьму на себя ответственность, буду гарантировать тебе безопасность". Дело в том, что большая проблема в Бразилии – это то, что часто случаются серьезные перестрелки с наркомафией и полицией. Когда начинается перестрелка – это ад! Там идут шальные пули, и выживание – это случай, как кому повезет.

Поэтому полицейские мне сказали: "Самое опасное, за что мы боимся, когда ты окажешься в фавеле, это чтобы не началась перестрелка". Мы договорились о гонораре, и все были предупреждены, что мы идем. У полицейского была возможность проконтролировать, чтобы штурма в тот момент, когда мы были там, не было.

Когда мы туда поехали, там ко мне подошел неизвестный мужчина, передернул затвор и приставил пистолет к моему виску. Я должен был ехать с ним, и он держал пистолет направленным на меня. Мы заехали во двор, на меня направили еще пять-семь пистолетов. Оператор был со мной, но в этот момент не снимал, так как нас всех попросили поднять руки. Ведь мы были в фавеле, мы были на неконтролируемой территории. Там могло произойти все, что угодно! Нас под дулами пистолетов завезли туда, куда обещали. Когда на нас направили оружие, мы не знали, кто эти люди. Мы не знали, кто нас ведет.

Фото: "Мы были в фавеле, мы были на неконтролируемой территории. Там могло произойти все, что угодно!" - Дмитрий Комаров / Кадр из видео YouTube-канала "Світське життя"

И когда нас подвели к хозяину фавела, он надел балаклаву и сказал: "Привет, давайте общаться". Говорю: "Ну, вы как-то очень сурово меня встретили за мои же деньги". Он сказал: "Прости, амиго, здесь такие правила, здесь все так. Всех должны обыскать, проверить. И все делается с оружием". Мы взяли это интервью, и это была редкая штука! Все это можно увидеть в нашем новом сезоне!

Давайте немного поговорим о " Танцах". Как вы сейчас вспоминаете свой опыт участие в этом телепроекте?

Тогда мне казалось, что "Танцы" – это центр Вселенной, и это главное событие в жизни. Я только сейчас, с новым сезоном "Танцев", переоценил прошлогодний сезон. Когда сейчас пошел новый сезон, я был в Бразилии, и иногда украдкой, когда у меня появлялся интернет, листал невольно Instagram и Facebook, видел, что здесь все по воскресеньям и понедельникам буквально живет "Танцами"!" Я листаю и вижу ситуацию, знакомую с прошлого года: сотни комментариев оправдания или объяснения от танцоров или звезд. Мне еще говорили, что первые два эфира меня вспоминали очень часто.

Например?

Например, вспоминали меня во время выступления Николая Тищенко, во время выступления Леси Никитюк. Мне высылали скрины комментариев, а там – "О, это Комаров номер два", "Это Комаров номер три!" Мне не было обидно, я улыбался. Я смотрел, как идут баталии, как люди пишут гневные посты после общения со звездами и жюри. Я смотрел на все это со стороны и думал: "Господи, какой же я был дурак!". Год назад я находился в этом процессе изнутри, я принимал это очень близко к сердцу, мне казалось, что это самое важное для всей страны. Но особенно когда смотришь со стороны, от этого абстрагируешься, то думаешь: господи, это просто фан! Это просто развлечение!

Тем не менее, у шоу есть определенный сценарий, есть канва, и все равно знают заранее, кто вылетит?

Я не знал, кто вылетит. Я вылетел неожиданно для всех.

Фото: "Ко мне подошел неизвестный мужчина, передернул затвор и приставил пистолет к моему виску" – Дмитрий Комаров (1+1)

Но вы долго продержались.

Я продержался только за счет зрителя. Исключительно!

А сейчас есть ли у вас какой-то фаворит на "Танцах", если вы их смотрите?

Я не смотрю. И не могу ничего вообще сказать. Я цельно не посмотрел даже ни один танец! Видел только 15 секунд в Instagram, как Женя Кот летел над Мишель Андраде. Это было впечатляюще!

Также меня позвал Володя Зеленский сыграть в новом "Квартале". Меня позвали, говорят: "Дима, будет сюрприз. Готов к сюрпризу?". Говорю: "Ну, да". Я пришел, а там оказалось, что был подготовлен номер про танцы Коли Тищенко. Колю играл Зеленский! Я Колю Тищенко хорошо знаю, Коля – толковый мужик, и это – самое главное.

Моя задача, как оказалось, была выйти в конце, и в этот момент весь "Квартал" встал на колени передо мной и извинялся за то, что шутил надо мной. Они сказали, что на самом деле я хорошо танцую. Я воспринял это тоже с юмором. Когда-то меня "Квартал" по всей стране провез, у них был ключевой номер обо мне. Они сделали из меня танцующее дерево, и во всеукраинском туре под самые большие аплодисменты зала на сцене появлялся танцующий "Комаров". Я с ребятами из "Квартала" дружу, они все очень классные люди и я не обижаюсь, конечно.

Вы после этой пародии не поругались?

В том-то и дело, что нет! Им немного стыдно было, их совесть мучала. Мы пересекались на разных мероприятиях. Они подходили и говорили: "Дим, мы там кое-что готовим. Ты не обижайся. Там же все по-доброму. Ты же не какой-то депутат, чтобы обижаться". Подходили ребята-актеры, извинялись. Конечно, это юмор, я это понимаю. Это хороший добрый юмор, на который просто невозможно обижаться!

Напомним, в Бразилии телеведущий Дмитрий Комаров провел более трех месяцев, снимая видео для нового сезона своей программы.

Также создатели программы "Мир наизнанку" пошли на риск для жизни и встретились с главарем бразильской банды.

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