Пропозиція у вертольоті і вінчання в Єрусалимі: Комаров розповів про таємне весілля з Кучеренко

В суботу, 15 червня Дмитро Комаров розбурхав всіх несподіваною новиною - виявляється, знаменитий ведучий "Світ навиворіт" одружився! Його обраницею стала "Міс Україна 2016", а також його партнерка по шоу "Танці з зірками 2018" Олександра Кучеренко. 35-річний мандрівник-екстремал зізнався, що тривалий час зберігав мовчання про своє особисте життя, не бажаючи піддавати його розголосу, однак прийшов час поділитися з усіма. В інтерв'ю "Світському життю" Дмитро розповів про те, як пройшло їх таємне весілля, а також про початок стосунків з коханою.

За словами Комарова, його знайомство з Кучеренко відбулося на конкурсі "Міс Україна 2016", де вона перемогла, а він був у журі. Трохи пізніше він запросив Сашу до себе в офіс, де вони проговорили кілька годин - між ними явно промайнула іскра!

До весілля вони зустрічалися два роки, проте стали жити разом тільки після реєстрації відносин.

Фото: Дмитро Комаров одружився Саші Кучеренко (facebook.com/1plus1.DmitroKomarov)

Цікаво, що під час проекту "Танці з зірками" вони вже були разом, але це ретельно приховували. Спочатку в шоу запросили Дмитра, а через два тижні запросили Сашу, вона пройшла кастинг. Потім їх поставили в пару.

"Я максимально приховував. Ми так боялися, що хтось десь подумає і запідозрить. У нас була фобія. Ми хотіли, щоб ніхто нічого не знав. Якщо чесно, ми через "Танці" ледь не розбіглися. "Танці" була ідеальна перевірка. Після "Танців", якщо ми не посварилися, ми будемо жити разом до 90 років і помремо в один день", - розповів Дмитро.

Відео: мандрівник Дмитро Комаров одружився таємно від усіх (youtube.com/Світське життя)

Пропозицію коханій телемандрівник зробив у своєму стилі - оригінально і трохи екстремально.

"Коли народилося це рішення, прийшло з космосу. Я взяв вранці Сашу і кажу: "Поїхали". Я ж займаюся польотами, у мене багато друзів-пілотів, приїхали в вертолітний клуб. Я привіз Сашу, ми сіли у вертоліт, ми полетіли повз Лавру, Дніпро. А потім я просто дістав кільце, а у вертольоті було гамірно, особливо не поговориш. Я запитав поглядом. Вона відповіла: "Так". Я у вертольоті надів обручку", - поділився щасливий Комарів.

Фото: Дмитро Комаров і Олександра Кучеренко (Світське життя)

Розписалися вони в Києві, а от вінчалися в Єрусалимі. При цьому парі доводилося все робити тихо і акуратно, щоб їх не розсекретили.

"У Києві розпис був. Я, Саша, два паспорти, ЗАГС, тихенько, щоб ніхто не побачив", - сказав ведучий.

Фото: Дмитро Комаров і Олександра Кучеренко (Світське життя)

Вінчалися вони церкви, в православному храмі.

"Я подорожую і вибираю місця сили. Їх не дуже багато, але коли потрапляєш в таке місце, ти відчуваєш, що качає енергетика. Єрусалим, там дійсно відчувається енергія і я відразу запропонував Саші це місце", - розповів Дмитро.

Фото: Дмитро Комаров і Олександра Кучеренко (Світське життя)

На весілля молодята покликали тільки самих рідних, яких було 11 осіб. До речі, пара настільки хотіла зберегти в таємниці своє щастя, що навіть на вінчання до Єрусалима летіла, сидячи в літаку в різних місцях, щоб ніхто нічого не запідозрив.

Медовий місяць молодята провели на Мальдівах.

Фото: Дмитро Комаров і Олександра Кучеренко (Світське життя)

Фото: Дмитро Комаров і Олександра Кучеренко з Катею Осадчею (instagram.com/svitsketv)

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