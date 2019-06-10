"Пока папа в командировке": ненакрашенная Осадчая показала, как развлекается с сыном

Катя Осадчая позабавила поклонников новым фото с подросшим сыночком Иваном. Телеведущая показала, как они с малышом развлекаются, пока папы нет дома - Юрий Горбунов уехал в командировку.

На снимке она запечатлена за рулем автомобиля, при этом ребенок сидит у нее на коленях. Катя позировала в простой красной футболке и без грамма макияжа, а волосы собрала в хвост. Лицо сына ведущая по-прежнему не показывает - мальчик сидит боком к камере.

"Поки тато у відрядженні, мама виконує автомобільні забаганки :)" - шутливо написала Осадчая.

Фото: Катя Осадчая с сыном (instagram.com/kosadcha)

Подписчики знаменитости отметили, что она очень красивая без косметики и умилились такому кадру с сыночком. Однако некоторые обеспокоились безопасностью ребенка и заявили, что не стоит так его садить в авто, даже если оно не движется, ведь в случае столкновения он может пострадать.

"Правду кажуть,що коли жінка з нафарбоним обличчям, то ніби одягнула на себе броню..а коли ось так по простому--то ніби відкриває свою душу..і дуже навіть мило:)"

"ПДД не отменяли даже для светских дам"

"Мама может все"

"Катю, вы очень красивая"

"Катюша!! так держать!!! Мама может быть кем угодно только папой не может быть!"

"Яка ти гарна без макияжа"

"Як мило глянути"

"Катенька вы прекрасны!!!!!!"

"А хто сказав що машина рухається???Катя позує на камеру значить стоїть, жодна мама не ризикне їхати і позувати коли маленька дитина на колінах"

"Когда столько подписчиков, надо прививать культуру перевозки ребёнка в Автокресле, а не подвергать его опасности ради фото и лайков (("

"Сподіваюсь, Ви не ідете ? Не можна не в кріслі, Катюша!"

Скриншот комментариев (instagram.com/kosadcha)

Напомним, Катя Осадчая восхитила нежным фото без макияжа с любимыми цветами пионами.

Ранее Катя Осадчая показала фото в компании отца. Подписчики телеведущей нашли поразительное сходство между родными людьми.

К слову, Катя Осадчая вызвала фурор появлением во Львове в шикарном платье.