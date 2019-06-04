ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"Украинская Клеопатра": Катя Осадчая блистала во Львове в роскошном платье

Lite » Мода 04.06.2019 - 16:31
"Украинская Клеопатра": Катя Осадчая блистала во Львове в роскошном платье
Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Телеведущая посетила открытие пляжного клуба

Теледива Катя Осадчая посещает все интересные светские мероприятия не только Киева, а и страны и даже зарубежья, где регулярно восхищает эффектными и стильными образами. Каждый ее выход в свет и едва ли не каждый наряд потом долго обсуждаются в сети. При этом она не повторяется и каждый раз умудряется поразить совершенно новым интересным "луком". Так, на днях ведущая блистала во Львове в сказочно красивом платье.

Катя побывала на открытии пляжного клуба и выбрала для мероприятия роскошное платье в восточном стиле. Наряд красного цвета был украшен необычными рисунками в золотистых оттенках.

&quot;Украинская Клеопатра&quot;: Катя Осадчая блистала во Львове в роскошном платье

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Эффектный образ дополнили широкий пояс и босоножки в тон, а также элегантная и нежная тиара на голове Осадчей. Свои длинные локоны она оставила распущенными.

"Одного разу у Львові. Відкривали літній сезон в Кавалієрі вже вп‘яте", - прокомментировала знаменитость.

&quot;Украинская Клеопатра&quot;: Катя Осадчая блистала во Львове в роскошном платье

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/svitsketv)

Подписчики Кати пришли в восторг от такого яркого и необычного наряда и засыпали ее лавиной комплиментов. К ним присоединилась и певица Оля Полякова.

"Офигенное платье", - отметила артистка.

 

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/svitsketv)

  • "Катя, просто вау"
  • "Ваша сукня, Катюша, - шедевр. Дуже пасує вам"
  • "Дуже красива, а головне щира і щаслива посмішка"
  • "Красуня, сукня просто неймовірна"
  • "Дуже гарна"
  • "Очень красивый образ)"
  • "Очень красивое фото как и сама Катя в красивом платье!"
  • "Класне платячко"
  • "Українська Клеопатра"
  • "Платье просто огонь, такая красота"

Напомним, Катя Осадчая восхитила эффектным образом от украинского бренда. Ведущая позировала в изящном веночке-обруче и стильном платье лавандового цвета с открытыми плечами.

Ранее Катя Осадчая показала первые пляжные фото и объявила об открытии сезона. Телеведущая решила посетить Одессу и насладиться прогулкой у моря.

К слову, Катя Осадчая поделилась трогательным фото с сыном в День защиты детей.

В веночке и с голыми плечами: Катя Осадчая восхитила образом от украинского бренда Открыла сезон: счастливая Катя Осадчая поделилась пляжными фото
Новости Украины Катя Осадчаяведущаянаряд
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь