"Украинская Клеопатра": Катя Осадчая блистала во Львове в роскошном платье

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Телеведущая посетила открытие пляжного клуба

Теледива Катя Осадчая посещает все интересные светские мероприятия не только Киева, а и страны и даже зарубежья, где регулярно восхищает эффектными и стильными образами. Каждый ее выход в свет и едва ли не каждый наряд потом долго обсуждаются в сети. При этом она не повторяется и каждый раз умудряется поразить совершенно новым интересным "луком". Так, на днях ведущая блистала во Львове в сказочно красивом платье.

Катя побывала на открытии пляжного клуба и выбрала для мероприятия роскошное платье в восточном стиле. Наряд красного цвета был украшен необычными рисунками в золотистых оттенках.

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Эффектный образ дополнили широкий пояс и босоножки в тон, а также элегантная и нежная тиара на голове Осадчей. Свои длинные локоны она оставила распущенными.

"Одного разу у Львові. Відкривали літній сезон в Кавалієрі вже вп‘яте", - прокомментировала знаменитость.

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/svitsketv)

Подписчики Кати пришли в восторг от такого яркого и необычного наряда и засыпали ее лавиной комплиментов. К ним присоединилась и певица Оля Полякова.

"Офигенное платье", - отметила артистка.

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/svitsketv)

"Катя, просто вау"

"Ваша сукня, Катюша, - шедевр. Дуже пасує вам"

"Дуже красива, а головне щира і щаслива посмішка"

"Красуня, сукня просто неймовірна"

"Дуже гарна"

"Очень красивый образ)"

"Очень красивое фото как и сама Катя в красивом платье!"

"Класне платячко"

"Українська Клеопатра"

"Платье просто огонь, такая красота"

Напомним, Катя Осадчая восхитила эффектным образом от украинского бренда. Ведущая позировала в изящном веночке-обруче и стильном платье лавандового цвета с открытыми плечами.

Ранее Катя Осадчая показала первые пляжные фото и объявила об открытии сезона. Телеведущая решила посетить Одессу и насладиться прогулкой у моря.

К слову, Катя Осадчая поделилась трогательным фото с сыном в День защиты детей.