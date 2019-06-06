Невероятно похожи: Катя Осадчая умилила фанов фото с отцом

Телеведущая поздравила любимого папу с днем рождения
Украинская теледива Катя Осадчая регулярно восхищает подписчиков эффектными и элегантными образами, а кроме того, делится в сети милыми снимками с семьей - мужем Юрием Горбуновым и маленьким сыночком Иваном. На этот раз она показала своего отца, а также трогательно поздравила его с днем рождения.
На фото Катя запечатлена рядом с папой, нежно его обнимая. При этом ведущая позировала без макияжа и в нежном женственном образе - белой блузке, широких розовых брюках и туфлях в тон верху наряда. Именинник же отдал предпочтение элегантному серому костюму. Папа и дочь улыбаются и просто-таки светятся от счастья - явно видно, что они очень рады видеть друг друга.
Отметим, что знаменитость очень похожа на отца.
"Тато, з Днем народження! Ми схожі і за зовнішністю і за характером, бачу ціль, не бачу перешкод, то про нас :) Многая літа!" - поздравила Катя родного человека.
Фото: Катя Осадчая с папой (instagram.com/kosadcha)
Фолловеры артистки присоединились к поздравлениям, а также отметили их невероятное сходство. Некоторые пошутили, что ростом Осадчая явно пошла в папу.
Фото: Катя Осадчая с папой (instagram.com/kosadcha)
Напомним, Катя Осадчая блистала во Львове в роскошном платье.
Ранее Катя Осадчая показала первые пляжные фото и объявила об открытии сезона. Телеведущая решила посетить Одессу и насладиться прогулкой у моря.
К слову, Катя Осадчая поделилась трогательным фото с сыном в День защиты детей.