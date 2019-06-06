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Невероятно похожи: Катя Осадчая умилила фанов фото с отцом

Lite » Новости шоу-бизнеса 06.06.2019 - 11:56
Невероятно похожи: Катя Осадчая умилила фанов фото с отцом
Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Телеведущая поздравила любимого папу с днем рождения

Украинская теледива Катя Осадчая регулярно восхищает подписчиков эффектными и элегантными образами, а кроме того, делится в сети милыми снимками с семьей - мужем Юрием Горбуновым и маленьким сыночком Иваном. На этот раз она показала своего отца, а также трогательно поздравила его с днем рождения.

На фото Катя запечатлена рядом с папой, нежно его обнимая. При этом ведущая позировала без макияжа и в нежном женственном образе - белой блузке, широких розовых брюках и туфлях в тон верху наряда. Именинник же отдал предпочтение элегантному серому костюму. Папа и дочь улыбаются и просто-таки светятся от счастья - явно видно, что они очень рады видеть друг друга.

Отметим, что знаменитость очень похожа на отца.

"Тато, з Днем народження! Ми схожі і за зовнішністю і за характером, бачу ціль, не бачу перешкод, то про нас :) Многая літа!" - поздравила Катя родного человека.

Невероятно похожи: Катя Осадчая умилила фанов фото с отцом

Фото: Катя Осадчая с папой (instagram.com/kosadcha)

Фолловеры артистки присоединились к поздравлениям, а также отметили их невероятное сходство. Некоторые пошутили, что ростом Осадчая явно пошла в папу.

Невероятно похожи: Катя Осадчая умилила фанов фото с отцом

Фото: Катя Осадчая с папой (instagram.com/kosadcha)

  • "Нарешті на фото з Осадчою хтось вище Осадчої"
  • "Той момент, коли відчуваєш себе маленькою дівчинкою біля сильного татового плеча... Насолоджуйтесь і купайтесь в можливостях..."
  • "Ухти! Дійсно схожі і красиві! Міцного здоров'я, а характер - так тримати!"
  • "Такі хороші"
  • "Як тільки побачила фото зразу подумала що Ваш тато. Дуже схожі. Вітання батькові!"
  • "А ви дуже подібні!"
  • "Дуже схожі! Вітання татусеві. Многая літа!"
  • "О! То хтось є вищий за Вас!!! Многії літа Вашому папочці!!!"
  • "Таки схожі. З Днем народження тата!"
  • "З днем народження! Многая літа! Це добре, коли дочка схожа на тата. Кажуть, буде щаслива!"
  • "Ось в кого Ви така висока красуня"
  • "Катя татова копія!"
  • "Папина дочка"

Напомним, Катя Осадчая блистала во Львове в роскошном платье.

Ранее Катя Осадчая показала первые пляжные фото и объявила об открытии сезона. Телеведущая решила посетить Одессу и насладиться прогулкой у моря.

К слову, Катя Осадчая поделилась трогательным фото с сыном в День защиты детей.

"Украинская Клеопатра": Катя Осадчая блистала во Львове в роскошном платье В веночке и с голыми плечами: Катя Осадчая восхитила образом от украинского бренда
Новости Украины Катя Осадчаяведущая
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