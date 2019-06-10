"Поки тато у відрядженні": ненафарбована Осадча показала, як розважається з сином

Катя Осадча потішила шанувальників новими фото з підрослим синочком Іваном. Телеведуча показала, як вони з малюком розважаються, поки тата немає вдома - Юрій Горбунов поїхав у відрядження.

На знімку вона відображена за кермом автомобіля, при цьому дитина сидить у неї на колінах. Катя позувала в простій червоній футболці і без грама макіяжу, а волосся зібрала в хвіст. Обличчя сина ведуча як і раніше не показує - хлопчик сидить боком до камери.

"Поки тато у відрядженні, мама виконує автомобільні забаганки :)" - жартівливо написала Осадча.

Фото: Катя Осадча з сином (instagram.com/kosadcha)

Підписники знаменитості відзначили, що вона дуже красива без косметики і замилувались такому кадру з синочком. Однак деякі занепокоїлися безпекою дитини і заявили, що не варто так його садити в авто, навіть якщо воно не рухається, адже в разі зіткнення він може постраждати.

"Правду кажуть,що коли жінка з нафарбоним обличчя, то ніби одягнула на себе броню..а коли вісь так по простому-то ніби відкриває свою душу..і дуже навіть мило:)"

"ПДР не скасовували навіть для світських дам"

"Мама може все"

"Катю, ви дуже гарна"

"Катюша!! так тримати!!! Мама може бути ким завгодно тільки татом не може бути!"

"Яка ти гарна без макіяжу"

"Як мило глянути"

"ви прекрасні Катенька!!!!!!"

"А хто сказавши що машина рухається???Катя позує на камеру означати стоїть, жодна мама не ризикне їхати і позувати коли маленька дитина на колінах"

"Коли стільки підписників, треба прищеплювати культуру перевезення дитини в Автокріслі, а не піддавати його небезпеці для фото і лайків (("

"Сподіваюсь, Ви не ідете ? Не можна не в кріслі, Катюша!"

Скріншот коментарів (instagram.com/kosadcha)

Нагадаємо, Катя Осадча захопила ніжним фото без макіяжу з улюбленими квітами півоніями.

Раніше Катя Осадча показала фото в компанії батька. Підписники телеведучої знайшли разючу подібність між рідними людьми.

До речі, Катя Осадча викликала фурор появою у Львові в шикарній сукні.