"Поки тато у відрядженні": ненафарбована Осадча показала, як розважається з сином

Ведуча вирушила з малюком на автомобільну прогулянку
Катя Осадча потішила шанувальників новими фото з підрослим синочком Іваном. Телеведуча показала, як вони з малюком розважаються, поки тата немає вдома - Юрій Горбунов поїхав у відрядження.
На знімку вона відображена за кермом автомобіля, при цьому дитина сидить у неї на колінах. Катя позувала в простій червоній футболці і без грама макіяжу, а волосся зібрала в хвіст. Обличчя сина ведуча як і раніше не показує - хлопчик сидить боком до камери.
"Поки тато у відрядженні, мама виконує автомобільні забаганки :)" - жартівливо написала Осадча.
Фото: Катя Осадча з сином (instagram.com/kosadcha)
Підписники знаменитості відзначили, що вона дуже красива без косметики і замилувались такому кадру з синочком. Однак деякі занепокоїлися безпекою дитини і заявили, що не варто так його садити в авто, навіть якщо воно не рухається, адже в разі зіткнення він може постраждати.
Скріншот коментарів (instagram.com/kosadcha)
Нагадаємо, Катя Осадча захопила ніжним фото без макіяжу з улюбленими квітами півоніями.
Раніше Катя Осадча показала фото в компанії батька. Підписники телеведучої знайшли разючу подібність між рідними людьми.
До речі, Катя Осадча викликала фурор появою у Львові в шикарній сукні.