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"Словно 16-ть!" Катя Осадчая восхитила нежным фото без макияжа с любимыми цветами

Lite » Новости шоу-бизнеса 07.06.2019 - 21:57
"Словно 16-ть!" Катя Осадчая восхитила нежным фото без макияжа с любимыми цветами
Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Телеведущая показала, как выглядит в домашней обстановке

Популярная телеведущая Катя Осадчая привыкла блистать на красных дорожках и появлятся на светских мероприятиях в умопоморачительных нарядах с ярким макияжем, а вот в повседневной жизни она легко может себе позволить появится без косметики. Катя не стесняется публиковать снимки без грамма макияжа и показывает свою естественную красоту поклонникам. На странице в Instagram она появилась с букетом желтых цветов и покорила подписчиков радостной улыбкой.

Катя запечатлена с солнечными пионами в руках. Ранее теледива признавалась, что именно эти цветы являются для нее любимыми. Она лучезарно улыбается в камеру и выглядит по-домашнему уютно и максимально естественно.

"Просто літо!" - подписала она кадр строчками из знаменитого хита  Ирины Билык, делясь с поклонниками хорошим настроением.

&quot;Словно 16-ть!&quot; Катя Осадчая восхитила нежным фото без макияжа с любимыми цветами

Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Поклонники оценили не только букет распустившихся цветов, но и естественные данные Кати. Они отметили, что без макияжа она выгладит юно и прекрасно. Правда, не обошлось из без порции критики, но такие комментаторы оказались в меньшинстве.

&quot;Словно 16-ть!&quot; Катя Осадчая восхитила нежным фото без макияжа с любимыми цветами

Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

"Ты прекрасна без макияжа!", "Вам 18 лет или 23? Шучу, я знаю, сколько Вам лет! Прекрасно выглядите, счастье в глазах и пусть так будет всегда", "Гарні квіти. Від чоловіка?", "Така ніжна!", "Невероятная", "Юра презентував? Який він романтичний", "Надзвичайно гарна. І квіти супер!", "На этом фото вам 16 лет. Так держать!" - писали фолловеры.

Напомним, что Катя Осадчая показала фото в компании отца. Подписчики телеведущей нашли поразительное сходство между родными людьми.

Ранее Катя Осадчая вызвала фурор появлением во Львове в шикарном платье.

К слову, Катя Осадчая поделилась первыми фото, сделанными на пляже в Одессе, и огласила открытие сезона.

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Новости Украины Катя Осадчая
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