Мокрая и сексуальная: Вера Брежнева взволновала пикантным фото в фонтане

Певица подчеркнула аппетитные формы мокрой одеждой
Пока все обсуждают возможные измены мужа певицы Веры Брежневой Константина Меладзе с юной блондиночкой из "ВИА Гры" Эрикой Герцег, сама артистка смеется над подобными сплетнями и продолжает восхищать эффектными кадрами. Так, на своей странице в Instagram она поделилась необычным и весьма пикантным фото, на котором позирует в фонтане.
На снимке Вера сидит в коротком мокром платье, которое подчеркнуло соблазнительные изгибы ее фигуры - пышный бюст и стройные загорелые ноги. Певица томно откинула голову назад и держится рукой за воротник наряда. Отметим, что фото было сделано в рамках фотосессии для глянцевого журнала.
"Хорошо, когда хорошо....Или Девушка в фонтане. Все внимание на туфли", - прокомментировала кадр Брежнева.
Вера Брежнева (фото: instagram.com/ververa)
Подписчики осыпали артистку комплиментами, восхищаясь ее точеной фигурой.
Скриншот (instagram.com/ververa)
Напомним, Вера Брежнева в коротком топе восхитила волнующими изгибами и прекрасной физической формой.
Ранее Вера Брежнева засветила белье в полностью прозрачном платье. Певица позировала на диване, который расположен прямо на террасе загородного дома.