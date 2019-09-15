"Осень будет жаркой!" Вера Брежнева засветила белье в полностью прозрачном платье

Вера Брежнева (фото: instagram.com/ververa)

Певица подвела итоги прошедшего лета

Вера Брежнева не скрывает свои роскошые формы в балахонистых нарядах – она привыкла подчеркивать достоинства фигуры одеждой, которая выгодно подчеркивает ее сексапильные изгибы. Она открыта для стильных эксперементов и время от времени появляется на страницах глянцевых журналов в неожиданных, но всегда трендовых образах. Певица неоднократно признавалась, что секрет ее стойности не в генетике, хоть мама артистки в свои годы выглядит потрясающе, а в ежедневной работе над собой, подсознанием и своим телом. Впрочем, результатами усилий артистки можно легко насладиться на ее свежем фото в Instagram.

Вера расслабленно позирует на диване, расположенном прямо на террасе загородного дома. Ее наряд – сплошная провокация! На Вере – прозрачное платье по фигуре под которым без труда угадывается белье. Она чуть приподнялась на носочках и откинула голову назад, так что ее волосы достали пола. Из аксессуаров – солнечные очки в оправе с желтыми элементами и тонкий браслет с красной кисточкой.

"Официально финальная фотография моего лета 2019... Пожалуй, это был самый интересный сезон за последнее время. Столько проектов одновременно я еще не готовила, но успела и отдохнуть.. Потому что осень будет жаркой", - пообещала певица.

Вера Брежнева (фото: instagram.com/ververa)

Поклонники не устояли перед соблазнительным снимком Веры.

Красота какая

Ах, шалунья

Бомба

Как всегда прекрасна

Вера, ты неповторима

Красивая, женственная, сексуальная

Вера, какая красивая! Фигура!

Ух ты, какая прелесть!

Как же Вы красивы!

Красивое тело

Скриншот комментариев

Ранее Брежнева снялась топлес и показала стройные формы на камеру.