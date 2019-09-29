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"Нужно тренировать ежедневно": Брежнева в коротком топе восхитила волнующими изгибами

Lite » Новости шоу-бизнеса 29.09.2019 - 20:18
"Нужно тренировать ежедневно": Брежнева в коротком топе восхитила волнующими изгибами
Брежнева восхитила поклонников новым фото (фото: instagram.com/ververa)

Брежнева продолжает делиться фотографиями со своими подписчиками

Известная украинская певица Вера Брежнева, которая недавно оторвалась на яхте с дочкой и сестрой, продемонстрировала отличную физическую форму на своем новом фото, которое певица выложила в Instagram.

Артистка показывает свой бицепс и позирует в черном коротком топе с белой полосой и окантовками, черных обтягивающих штанах и черных ботинках.

&quot;Нужно тренировать ежедневно&quot;: Брежнева в коротком топе восхитила волнующими изгибами

Вера Брежнева (фото: instagram.com/ververa)

"Главное, что нужно тренировать ежедневно - любовь к себе и чувство юмора", - подписала фото певица.

Пользователи сети также прокомментировали фотографию артистки.

  • Изумительная девушка;
  • Красотка!
  • Ботиночки клевые;
  • Оооо нифига себе больше чем у меня;
  • Чтобы быть стройной иди лучше на завод, зачем тебе это скучная жизнь;
  • Сильная женщина!
  • Вы хороший пример и мотиватор!
  • Вера красавица;
  • Вера Брежнева вы самая лучшая спортивная красавица;
  • Ну как вам удаётся оставаться самой красивой в мире, с возрастом вы все прекрасней и самая стильная!!!! Есть чему поучиться коллегам по сцене!!!
  • Это сила.

Скриншоты с Instagram

Напомним, что Вера Брежнева засветила белье в полностью прозрачном платье. Певица позировала на диване, который расположен прямо на террасе загородного дома.

Ранее сообщалось о том, что дочь Брежневой показала страстные поцелуи со своим возлюбленным.

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Новости Украины шоубизВера Брежнева
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