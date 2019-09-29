"Нужно тренировать ежедневно": Брежнева в коротком топе восхитила волнующими изгибами

Брежнева продолжает делиться фотографиями со своими подписчиками
Известная украинская певица Вера Брежнева, которая недавно оторвалась на яхте с дочкой и сестрой, продемонстрировала отличную физическую форму на своем новом фото, которое певица выложила в Instagram.
Артистка показывает свой бицепс и позирует в черном коротком топе с белой полосой и окантовками, черных обтягивающих штанах и черных ботинках.
Вера Брежнева (фото: instagram.com/ververa)
"Главное, что нужно тренировать ежедневно - любовь к себе и чувство юмора", - подписала фото певица.
Пользователи сети также прокомментировали фотографию артистки.
Скриншоты с Instagram
Напомним, что Вера Брежнева засветила белье в полностью прозрачном платье. Певица позировала на диване, который расположен прямо на террасе загородного дома.
Ранее сообщалось о том, что дочь Брежневой показала страстные поцелуи со своим возлюбленным.