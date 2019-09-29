"Нужно тренировать ежедневно": Брежнева в коротком топе восхитила волнующими изгибами

Брежнева восхитила поклонников новым фото (фото: instagram.com/ververa)

Брежнева продолжает делиться фотографиями со своими подписчиками

Известная украинская певица Вера Брежнева, которая недавно оторвалась на яхте с дочкой и сестрой, продемонстрировала отличную физическую форму на своем новом фото, которое певица выложила в Instagram.

Артистка показывает свой бицепс и позирует в черном коротком топе с белой полосой и окантовками, черных обтягивающих штанах и черных ботинках.

Вера Брежнева (фото: instagram.com/ververa)

"Главное, что нужно тренировать ежедневно - любовь к себе и чувство юмора", - подписала фото певица.

Пользователи сети также прокомментировали фотографию артистки.

Изумительная девушка;

Красотка!

Ботиночки клевые;

Оооо нифига себе больше чем у меня;

Чтобы быть стройной иди лучше на завод, зачем тебе это скучная жизнь;

Сильная женщина!

Вы хороший пример и мотиватор!

Вера красавица;

Вера Брежнева вы самая лучшая спортивная красавица;

Ну как вам удаётся оставаться самой красивой в мире, с возрастом вы все прекрасней и самая стильная!!!! Есть чему поучиться коллегам по сцене!!!

Это сила.

Скриншоты с Instagram

Напомним, что Вера Брежнева засветила белье в полностью прозрачном платье. Певица позировала на диване, который расположен прямо на террасе загородного дома.

Ранее сообщалось о том, что дочь Брежневой показала страстные поцелуи со своим возлюбленным.