Мокра і сексуальна: Віра Брежнєва схвилювала пікантним фото у фонтані

Співачка підкреслила апетитні форми мокрим одягом
Поки всі обговорюють можливі зради чоловіка співачки Віри Брежнєвої Костянтина Меладзе з юною блондиночкою з "ВІА Гри" Ерікою Герцег, сама артистка сміється над такими плітками і продовжує захоплювати ефектними кадрами. Так, на своїй сторінці в Instagram вона поділилася незвичайним і досить пікантним фото, на якому позує у фонтані.
На знімку Віра сидить в короткій мокрій сукні, яка підкреслила спокусливі вигини її фігури - пишний бюст і стрункі засмаглі ноги. Співачка млосно відкинула голову назад і тримається рукою за комір наряду. Зазначимо, що фото було зроблено в рамках фотосесії для глянцевого журналу.
"Добре, коли добре....Або Дівчина у фонтані. Вся увага на туфлі", - прокоментувала кадр Брежнєва.
Віра Брежнєва (фото: instagram.com/ververa)
Підписники обсипали артистку компліментами, захоплюючись її витонченою фігурою.
Скріншот (instagram.com/ververa)
Нагадаємо, Віра Брежнєва в короткому топі захопила хвилюючими вигинами і чудовою фізичною формою.
Раніше Віра Брежнєва засвітила білизну у повністю прозорій сукні. Співачка позувала на дивані, який розташований прямо на терасі заміського будинку.