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Мокра і сексуальна: Віра Брежнєва схвилювала пікантним фото у фонтані

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Співачка підкреслила апетитні форми мокрим одягом

Поки всі обговорюють можливі зради чоловіка співачки Віри Брежнєвої Костянтина Меладзе з юною блондиночкою з "ВІА Гри" Ерікою Герцег, сама артистка сміється над такими плітками і продовжує захоплювати ефектними кадрами. Так, на своїй сторінці в Instagram вона поділилася незвичайним і досить пікантним фото, на якому позує у фонтані.

На знімку Віра сидить в короткій мокрій сукні, яка підкреслила спокусливі вигини її фігури - пишний бюст і стрункі засмаглі ноги. Співачка млосно відкинула голову назад і тримається рукою за комір наряду. Зазначимо, що фото було зроблено в рамках фотосесії для глянцевого журналу.

"Добре, коли добре....Або Дівчина у фонтані. Вся увага на туфлі", - прокоментувала кадр Брежнєва.

Віра Брежнєва (фото: instagram.com/ververa)

Підписники обсипали артистку компліментами, захоплюючись її витонченою фігурою.

  • Всі співачки, як люди, а Віра - БОГИНЯ!!!
  • Погляд на туфлі не йде, ви собую ж перетягайте:))
  • Мою увагу на туфлі впало в останню чергу
  • Ви - богиня! Людина своєї справи! Видно, що Ви реально кайфуете від емоцій людей навколо і від себе теж, і це чудово! Плюйте на заздрісників і пліткарів, шанувальники чекають нових хітів!
  • Може вистачить виставляти такі офігенний фотки кожен раз?)))) мої сохраненки забиті
  • Шоколадна
  • Ну ідеально
  • Дивовижне фото ,як сама Віра
  • Туфлі туфлями, але такий образ! така грація! Віра, це шикарно!!
  • Фото просто шикарне як і ти!!!!
  • Стильняшка наша улюблена

Скріншот (instagram.com/ververa)

Нагадаємо, Віра Брежнєва в короткому топі захопила хвилюючими вигинами і чудовою фізичною формою.

Раніше Віра Брежнєва засвітила білизну у повністю прозорій сукні. Співачка позувала на дивані, який розташований прямо на терасі заміського будинку.

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