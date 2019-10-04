Меладзе променял Брежневу на знойную красавицу: появились фото

Кто такая Ерика Герцег, которой приписывают роман с Меладзе (Коллаж РБК-Украина)

Стало известно, на кого променял Меладзе Веру Брежневу

В СМИ просочилась информация о том, что известный продюсер Константин Меладзе изменяет своей супруге, экс-солистке группы "ВИА Гра" Вере Брежневой. Также стало известно имя разлучницы – это Эрика Герцег, которая уже шесть лет поет в коллективе "ВИА Гра". Сама артистка не дает комментариев, ее пресс-служба упорно опровергает информацию, а Вера Брежнева в социальных сетях смеется над этой сенсацией.

Эрика Герцег (Фото: instagram.com/erikaherceg)

Эрика Герцег родилась 5 июля 1988 года на Закарпатье, в небольшом селе. Ее мама – наполовину украинка, наполовину венгерка, а отец – венгр. Девочке даже хотели дать венгерское образование. Она успела отучиться в Венгрии только в начальной школе, а потом ее перевели в украинскую школу, так как пересечение границы начало создавать проблемы.

Эрика Герцег (Фото: instagram.com/erikaherceg)

Петь Эрика начала рано – в школе она посещала церковный хор при реформаторском лицее. В подростковом возрасте она выиграла несколько музыкальных конкурсов и привлекла к себе внимание.

После школы девушка выбрала совсем другое направление – она поступила в Закарпатский венгерский институт имени Ференца Ракоци II, на факультет экономики и менеджмента. В юности она не сильно задумывалась о сценической карьере, так как в 17 лет она весила на 30 килограмм больше, чем сейчас.

Эрика Герцег (Фото: instagram.com/erikaherceg)

Но в 2007 году Эрика Герцег решила кардинально изменить свою жизнь и взялась за себя. За 8 месяцев она сбросила лишний вес и даже прибегла к услугам пластических хирургов.

Рост у нее – 175 см и благодаря работе над собой она стала весить 48 килограмм и обрела параметры 87-60-90. С этим она отправилась покорять мир шоу-бизнеса. Начала она с карьеры модели и быстро добилась успехов. В 2011 году она уже переехала в Киев и заключила контракт с крупным производителем нижнего белья.

Эрика Герцег (Фото: instagram.com/erikaherceg)

В 2013 году Эрика Герцег прошла кастинг в проект "ВИА Гра" и попала в руки к Надежде Мейхер, бывшей солистке коллектива. Девушка быстро набрала популярность и после завершения шоу попала в трио вместе с Анастасией Кожевниковой и Мишей Романовой. Уже 6 лет она успешно выступает и гастролирует вместе с коллективом.