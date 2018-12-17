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"Любопытное путешествие": Влад Топалов о своем отцовстве

Lite » Звезды 17.12.2018 - 22:17
"Любопытное путешествие": Влад Топалов о своем отцовстве
Влад Топалов (Фото: instagram.com/vladtopalovofficial)

Артист отметил, что отцовство является огромной ответственностью

Известный российский певец Влад Топалов, муж украинской телеведущей Регины Тодоренко, которая недавно родила первенца, впервые рассказал о своих эмоциях в связи с новым статусом. Артист подчеркнул, что отцовство является большой ответственностью, передает "Вокруг ТВ". 

Отметим, что оба родителя длительное время сохраняли тишину в соцсетях и ничего не писали о сыне. Сегодня, правда, Регина прервала молчание и рассказала поклонникам о своем самочувствии и жизни после родов

Напомним, что у Тодоренко и Топалова родился сын весом 3690 граммов и ростом 59 сантиметров.

"Для меня быть отцом, в первую очередь, большая радость. Это счастье! Это уникальная возможность познать себя и нового человека", - рассказал Влад.

&quot;Любопытное путешествие&quot;: Влад Топалов о своем отцовствеФото: Регина Тодоренко и Влад Топалов (instagram.com/vladtopalovofficial)

Также он сравнил отцовство с любопытным и интересным путешествием.

"Помимо этого, конечно, отцовство - это огромная ответственность", - резюмировал Топалов.

&quot;Любопытное путешествие&quot;: Влад Топалов о своем отцовствеФото: Регина Тодоренко и Влад Топалов (instagram.com/vladtopalovofficial)

Как сообщалось ранее, по мнению фанатов, Тодоренко намеренно утаивала данные о рождении ребенка.

Также мы писали о том, что Влад Топалов попросил прекратить травлю его жены в сети и дать им возможность насладиться семейной жизнью.

Напомним, ранее популярная украинская телеведущая Регина Тодоренко показала, как выглядят ее семейные будни с певцом Владом Топаловым.

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Видео: РБК-Украина

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