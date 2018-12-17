"Любопытное путешествие": Влад Топалов о своем отцовстве

Артист отметил, что отцовство является огромной ответственностью
Известный российский певец Влад Топалов, муж украинской телеведущей Регины Тодоренко, которая недавно родила первенца, впервые рассказал о своих эмоциях в связи с новым статусом. Артист подчеркнул, что отцовство является большой ответственностью, передает "Вокруг ТВ".
Отметим, что оба родителя длительное время сохраняли тишину в соцсетях и ничего не писали о сыне. Сегодня, правда, Регина прервала молчание и рассказала поклонникам о своем самочувствии и жизни после родов.
Напомним, что у Тодоренко и Топалова родился сын весом 3690 граммов и ростом 59 сантиметров.
"Для меня быть отцом, в первую очередь, большая радость. Это счастье! Это уникальная возможность познать себя и нового человека", - рассказал Влад.
Фото: Регина Тодоренко и Влад Топалов (instagram.com/vladtopalovofficial)
Также он сравнил отцовство с любопытным и интересным путешествием.
"Помимо этого, конечно, отцовство - это огромная ответственность", - резюмировал Топалов.
Фото: Регина Тодоренко и Влад Топалов (instagram.com/vladtopalovofficial)
Как сообщалось ранее, по мнению фанатов, Тодоренко намеренно утаивала данные о рождении ребенка.
Также мы писали о том, что Влад Топалов попросил прекратить травлю его жены в сети и дать им возможность насладиться семейной жизнью.
Напомним, ранее популярная украинская телеведущая Регина Тодоренко показала, как выглядят ее семейные будни с певцом Владом Топаловым.
Видео: РБК-Украина