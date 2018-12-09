"Регина, где новости о сыне?!": фанаты штурмуют страницу Тодоренко

Фото: (instagram.com/reginatodorenko)

Фанаты требуют публикации фотографий из частной жизни телеведущей

Известная украинская телеведущая Регина Тодоренко опубликовала свежий ролик, на котором она в составе группы "3 с половиной человека" спела на камеру. Видео опубликовано после родов ведущей в ее аккаунте в Instagram.

Ведущая, которая недавно выписалась из роддома, опубликовала недавно сделанный видеоролик. Тодоренко намеренно утаивает данные о рождении ребенка, по мнению фанатов, потому выкладывает старые видео для видимости беременности. Крайнее видео было снято в последние дни вынашивания.

На видео видно, как ведущая вместе со своими друзьями исполняет песню "Кубик льда" GONE.Fludd.

Видео: (instagram.com/reginatodorenko)

С момента рождения малыша ведущая не выставляла никаких снимков связанных с родами. Фанаты все ждут, когда Тодоренко покажет снимок с плоским животиком или малышом.

"Интересно, если не планируешь делиться информацией о рождении ребенка, зачем тогда устраивать пиар из своей беременности? Если бы не было постоянного акцента на беременности, то и не было бы столько вопросов от подписанных на нее фанатов", "Регина, ну где новости о сыне?! Ты надоела!", "Свистните, когда она перестанет выкладывать очередную фигню, и наконец-то таки напишет пост о своем сыне", – считают некоторые поклонники, хотя большинство из них относится более терпимо.

Скриншоты комментариев поста аккаунта instagram.com/reginatodorenko

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Видео: (video.rbc.ua)