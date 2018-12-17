"Живу в моменте": Тодоренко рассказала, как чувствует себя после родов

Звезда поблагодарила поклонников за поддержку
Известная украинская телеведущая Регина Тодоренко, которая 5 декабря родила сына, прервала молчание в соцсетях и рассказала поклонников о своем самочувствии и жизни после родов. На своей странице в Instagram жена Влада Топалова опубликовала новое фото и поблагодарила всех за поддержку.
Регина сообщила, что у нее все отлично и в данный момент она наслаждается новой жизнью. Она также пообещала скоро поделиться подробностями о родах и ребенке, которых с нетерпением ждут ее фаны. На снимке артистка сидит за столом в свитшоте с забавной надписью по-английски Trust your mamma (Доверься своей маме).
Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)
"Ребята, хочу сказать спасибо всем вам за ваши слова поддержки и заботу! Не переживайте, у меня все хорошо, я жива и здорова, просто сейчас живу в моменте и радуюсь жизни. Мне уже не терпится поделиться с вами моментом своего счастья и рассказать о своём невероятном опыте!" - написала Тодоренко.
Скриншот поста (instagram.com/reginatodorenko)
За час пост ведущей набрал почти 100 тысяч лайков и сотни комментариев. Пользователи сети радуются за Регину, поддерживают ее в решении посвятить все своей время новорожденному сыночку и семье и желают ей и малышу здоровья.
"Дайте человеку отойти после родов. ты ждёшь 9 месяцев чтобы увидеть своего малыша, и сейчас у Регины самые потрясающие моменты она встретилась с малышом обняла почувствовала его запах.Дайте насладиться этим мгновеньем";
"Желаю крепкого здоровья тебе и малышу";
"Вот и правильно! Не важно кто и что ждёт. Главное малыш сейчас... Будьте здоровы и счастливы";
"Поздравляю!!! И все мамы знают, что первые дни после рождения ребеночка, жизнь мамы крутиться вокруг этого сокровища. И всё остальное становится безразлично!!! Наслаждайтесь!!!";
"Не зважайте на людей які ще не розуміють що щастя любить тишину))) Ви дуже молодці Троє що вибрали саме таку тактику!!! І хай УСІ почекають!!! Здоров’я Вам та організації дня в комфорті та любові для дитини та одне до одного)))";
"Регина,мы ждем новостей. желаю здоровья малышу, сил маме и терпения папе";
"Регина, ты просто молодец. Здоровья малышу";
"Вот я лично такого поста и ждала: все хорошо, что жива, здорова и счастлива! А молчание и реклама ... по мне.. так это неуважение к своим подписчикам";
"Региночка, ты никому ничего не должна! Тем более оправдываться в чём-то. Наслаждайся своим счастьем, оно только твоё. И дети так быстро растут. Каждый новый день они уже не такие, как были вчера. Желаю с головой окунуться в эту любовь и эйфорию!!!" - пишут фолловеры.
Скриншот комментариев (instagram.com/reginatodorenko)
Напомним, ранее Регина Тодоренко впервые сообщила о своем состоянии после родов в коротком видео.
Мы также сообщали, что Тодоренко намеренно утаивает данные о рождении ребенка, по мнению фанатов, потому выкладывает старые видео для видимости беременности. Крайнее видео было снято в последние дни вынашивания.
Отметим, что муж Тодоренко – российский певец Влад Топалов попросил прекратить травлю его жены в сети и дать им возможность насладиться семейной жизнью.
Видео: РБК-Украина