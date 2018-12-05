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Регина Тодоренко впервые стала мамой

Lite » Звезды 05.12.2018 - 16:02
Регина Тодоренко впервые стала мамой
Фото: (instagram.com/reginatodorenko)

Ведущая родила сына в одной из московских больниц

Известная украинская телеведущая Регина Тодоренко, которая тайно вышла замуж за российского певца Влада Топалова, впервые стала мамой. Артистка родила сына в одной из московских больниц, сообщает StarHit.

Отмечается, что рядом с телеведущей находился ее муж. Для 28-летней Регины и 32-летнего Влада этот малыш стал первенцем.

От Тодоренко пока не поступало никаких комментариев, а Влад Топалов подтвердил журналистам, что он стал отцом. По словам музыканта, у них родился сын весом 3690 граммов и ростом 59 сантиметров.

Практически до самых родов Регина вела активный образ жизни: посещала светские мероприятия, работала над собственной передачей.

Регина Тодоренко впервые стала мамойФото: Регина Тодоренко и Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)

Отметим, что Тодоренко длительное время скрывала свою беременность от общественности.

Напомним, Регина Тодоренко рассказала, как беременность изменила ее жизнь.

Мы также писали о том, что популярная украинская телеведущая Регина Тодоренко, которая любит заказывать еду через интернет, показала, как выглядят ее семейные будни с певцом Владом Топаловым.

К слову,  украинская телеведущая Регина Тодоренко и ее возлюбленный Влад Топалов были названы "Парой года" на церемонии награждения премией "Женщина года" журнала Glamour. 

Видео: РБК-Украина

 

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