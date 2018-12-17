"Цікава подорож": Влад Топалов про своє батьківство

Влад Топалов (Фото: instagram.com/vladtopalovofficial)

Артист зазначив, що батьківство є величезною відповідальністю

Відомий російський співак Влад Топалов, чоловік української телеведучої Регіни Тодоренко, яка нещодавно народила первістка, вперше розповів про свої емоції у зв'язку з новим статусом. Артист зауважив, що батьківство є великою відповідальністю, передає "Вокруг ТВ".

Зазначимо, що обидва батьки тривалий час зберігали тишу в соцмережах і нічого не писали про сина. Сьогодні, правда, Регіна перервала мовчання і розповіла шанувальникам про своє самопочуття і життя після пологів.

Нагадаємо, що у Тодоренко і Топалова народився син вагою 3690 грамів і зростом 59 сантиметрів.

"Для мене бути батьком, в першу чергу, велика радість. Це щастя! Це унікальна можливість пізнати себе і нової людини", - розповів Влад.

Фото: Регіна Тодоренко і Влад Топалов (instagram.com/vladtopalovofficial)

Також він порівняв батьківство із цікавою подорожжю.

"Крім цього, звичайно, батьківство - це величезна відповідальність", - резюмував Топалов.

Фото: Регіна Тодоренко і Влад Топалов (instagram.com/vladtopalovofficial)

Як повідомлялося раніше, на думку фанатів, Тодоренко навмисно утаивала дані про народження дитини.

Також ми писали про те, що Влад Топалов попросив припинити цькування його дружини в мережі і дати їм можливість насолодитися сімейним життям.

Нагадаємо, раніше популярна українська телеведуча Регіна Тодоренко показала як виглядають її сімейні будні з співаком Владом Топаловим.

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Відео: РБК-Україна