"Цікава подорож": Влад Топалов про своє батьківство

Артист зазначив, що батьківство є величезною відповідальністю
Відомий російський співак Влад Топалов, чоловік української телеведучої Регіни Тодоренко, яка нещодавно народила первістка, вперше розповів про свої емоції у зв'язку з новим статусом. Артист зауважив, що батьківство є великою відповідальністю, передає "Вокруг ТВ".
Зазначимо, що обидва батьки тривалий час зберігали тишу в соцмережах і нічого не писали про сина. Сьогодні, правда, Регіна перервала мовчання і розповіла шанувальникам про своє самопочуття і життя після пологів.
Нагадаємо, що у Тодоренко і Топалова народився син вагою 3690 грамів і зростом 59 сантиметрів.
"Для мене бути батьком, в першу чергу, велика радість. Це щастя! Це унікальна можливість пізнати себе і нової людини", - розповів Влад.
Фото: Регіна Тодоренко і Влад Топалов (instagram.com/vladtopalovofficial)
Також він порівняв батьківство із цікавою подорожжю.
"Крім цього, звичайно, батьківство - це величезна відповідальність", - резюмував Топалов.
Фото: Регіна Тодоренко і Влад Топалов (instagram.com/vladtopalovofficial)
Як повідомлялося раніше, на думку фанатів, Тодоренко навмисно утаивала дані про народження дитини.
Також ми писали про те, що Влад Топалов попросив припинити цькування його дружини в мережі і дати їм можливість насолодитися сімейним життям.
Нагадаємо, раніше популярна українська телеведуча Регіна Тодоренко показала як виглядають її сімейні будні з співаком Владом Топаловим.
Відео: РБК-Україна