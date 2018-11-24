"Любит прожигать свою жизнь в интернете": Тодоренко ищет "ленивых" людей

Телеведущая заказывает еду через интернет
Популярная украинская телеведущая Регина Тодоренко, которая находится в положении, призналась, что заказывает еду через интернет. Соответствующий пост она разместила на своей странице в Instagram.
"Ребята, есть здесь такие же ленивые люди, как я? Надеюсь, есть. Я из тех людей, кто иногда любит прожигать свою жизнь в интернете, выбирая в онлайн-магазинах подарки, вещи, еду и так далее", – сказала она.
Более того, Тодоренко рассказала, что это помогает ей экономить время.
"Хотя для многих такие вспомогательные ресурсы – это экономия драгоценного времени", - подчеркнула она.
Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)
К слову, украинская телеведущая Регина Тодоренко, которая находится на 9-м месяце беременности, и ее возлюбленный Влад Топалов были названы "Парой года" на церемонии награждения премией "Женщина года" журнала Glamour.
Напомним, ранее мы писали о том, что стало известно, кого ждет Тодоренко. Оказалось, что пара ожидает сына и даже придумала для него имя.
И о том, что беременная Тодоренко устроила с подругами baby shower.
Видео: РБК-Украина