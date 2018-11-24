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"Любит прожигать свою жизнь в интернете": Тодоренко ищет "ленивых" людей

Lite » Звезды 24.11.2018 - 14:05
"Любит прожигать свою жизнь в интернете": Тодоренко ищет "ленивых" людей
Иллюстративное фото (Styler, коллаж)

Телеведущая заказывает еду через интернет

Популярная украинская телеведущая Регина Тодоренко, которая находится в положении, призналась, что заказывает еду через интернет. Соответствующий пост она разместила на своей странице в Instagram.

"Ребята, есть здесь такие же ленивые люди, как я? Надеюсь, есть. Я из тех людей, кто иногда любит прожигать свою жизнь в интернете, выбирая в онлайн-магазинах подарки, вещи, еду и так далее", – сказала она.

Более того, Тодоренко рассказала, что это помогает ей экономить время.

"Хотя для многих такие вспомогательные ресурсы – это экономия драгоценного времени", - подчеркнула она.

&quot;Любит прожигать свою жизнь в интернете&quot;: Тодоренко ищет &quot;ленивых&quot; людей

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

К слову,  украинская телеведущая Регина Тодоренко, которая находится на 9-м месяце беременности, и ее возлюбленный Влад Топалов были названы "Парой года" на церемонии награждения премией "Женщина года" журнала Glamour. 

Напомним, ранее мы писали о том, что стало известно, кого ждет Тодоренко. Оказалось, что пара ожидает сына и даже придумала для него имя.

И о том, что беременная Тодоренко устроила с подругами baby shower.

Видео: РБК-Украина

Новости Украины Регина Тодоренко
Styler
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