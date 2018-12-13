"Не травите мою жену": Топалов вступился за ставшую мамой Тодоренко

Фото: Регина Тодоренко и Влад Топалов (instagram.com/vladtopalovofficial)

Артист призвал поклонников дать им побыть втроем и привыкнуть к новой жизни

Украинская телеведущая Регина Тодоренко еще 5 декабря родила первенца, однако все это время сохраняет тишину в социальных сетях и ничего не пишет о ребенке. Нетерпеливые фанаты буквально засыпали страницу артистки вопросами и требованиями показать сына. Муж Регины, российский певец Влад Топалов не выдержал подобного давления и довольно резко обратился к поклонникам.

На своей странице в Instagram артист попросил пользователей сети прекратить травлю его жены и требования публиковать то, что нужно им.

Фото: Влад Топалов (instagram.com/vladtopalovofficial)

Он также отметил, что удивлен, сколько в людях злости и негатива.

"Ох.... читаю ваши комментарии и не могу понять, откуда у вас столько злости и ненависти? Откууууудаааа? Вот правда не понимаю, что же я лично вам сделал, что вы ждёте малейшего повода, чтобы продемонстрировать свой интеллект и написать что-то грубое? Если бы я знал, я бы с радостью попробовал бы это исправить. Но, видит Бог, не понимаю. Почему я обязан выкладывать исключительно то, что вы хотите? Почему, делая конкурс, знаешь заранее, что обязательно скажут : "ну, ясно, уже сразу было понятно", "жри фастфуд и будь свиньей", "дебильный ролик"... неужели вы правда думаете, что этим вы меня как-то задеваете или обижаете? кроме демонстрации отсутствия интеллекта и воспитания, это ни к чему не приводит. Но я все равно не понимаю. Конечно, это относится не ко всем! Но я смотрю свою ленту, читаю то, что пишу. И не вижу там ничего оскорбительного в вашу сторону. Почему вы считаете, что имеете право пытаться оскорбить меня или тех, кто мне дорог? Странно, честное слово. Ну, вам виднее) меня это лишь забавляет и удивляет. И, несмотря на это, я все равно продолжаю верить в хорошее и благодарю вас за поддержку и любовь, которой тоже очень много, безусловно! Старайтесь быть добрее. Нет смысла кидать в меня камни. Ибо, как сказал Иисус : "кто из вас не без греха, пусть первый бросит в нее камень". Кто-то тут есть такой? сомневаюсь. А у меня все равно отличное настроение, хоть и бесит погода и полное отсутствие сна", - эмоционально написал Топалов.

Скриншот поста (instagram.com/vladtopalovofficial)

Влад призвал фанов быть терпеливее и дать им с Региной привыкнуть к новому графику и побыть в тишине с новорожденным малышом. Он также пообещал показать ребенка тогда, когда он с женой будут к этому готовы и попросил поддержать Тодоренко, а не травить ее в сети.

Фото: Регина Тодоренко и Влад Топалов (instagram.com/vladtopalovofficial)

"Скоро. Скоро. Скоро вы ВСЕ, ВСЁ узнаете. Не переживайте. Дайте нам спокойно привыкнуть к графику, к новой жизни. Дайте побыть втроём. В тишине. В радости. В счастье. Не травите мою жену. Она вам ничего не должна. Мы все скажем и покажем ровно тогда, когда НАМ это будет комфортно, а не вам. Ей было бы приятно читать слова радости и поддержки, а не травлю идиотсткую, с требованиями фотографий. Так уж жизнь устроена, простите)))))) мы не больные , чтобы сразу всё вываливать в свет, как некоторые. И я был уверен, что именно ВЫ у нас такие, кто нам верит и такие вещи понимает. Мы с вами всегда честны. Но, увы, видимо, в некоторых я все же ошибался. И ладно) я все равно вас люблю и благодарю. С Богом", - подытожил певец.

Скриншот поста (instagram.com/vladtopalovofficial)

В комментариях большинство подписчиков поддержали Влада, отметив, что это очень правильные слова и чтобы он не обращал внимания на злопыхателей и нетактичных людей, а также пожелали здоровья Тодоренко и их сыночку.

"Вы не должны никому ничего показывать и рассказывать. Наслаждайтесь счастьем. Дай вам Бог здоровья, сил и терпения. Берегите свою семью";

"Поддерживаю Вас Влад и Региночка, правильно делаете счастье любит тишину";

"Очень рада за вас троих))) счастья с вашим маленьким смыслом жизни";

"Правильные слова. Тоже удивлена,что просят рассказать, да еще и показать все. Ох уж это любопытство";

"Здоровья мамочке и малышу!!!!!!! А Вам, терпения!) это самые лучшие и счастливые дни, рождение новой жизни";

"@vladtopalovofficial как трогательно и правильно написали. атакуют те люди, которые видимо еще не стали родителями и не понимают, этого счастья и желания оградить своего пусичку от постороннего мира. Здоровья вам и малышу и спокойных ночей!";

"Все правильно, вы с Региной никому и ничем не обязаны! Счастья вашей семье!";

"Очень хороший пост, не обращайте внимания на плохие комментарии, вы некому и ничего не должны, оберегайте свою личную жизнь это ваше право, чем меньше людей об этом знают, тем спокойнее и счастливее будет ваша жизнь!";

"Все правильно, надо просто порадоваться за новоиспеченных родителей и пожелать здоровья и счастья новому человечку", - пишут поклонники.

Скриншот комментариев (instagram.com/vladtopalovofficial)

Напомним, ранее Регина Тодоренко заинтриговала первым фото после родов. На своей странице в Instagram Регина опубликовала в "историях" аккаунта милые фото и видео. На них она запечатлена без макияжа и в домашней одежде и обстановке.

Отметим, что в сети разгорелся скандал из-за родов Регины Тодоренко. Знаменательное событие в жизни звезд не обошло стороной внимание фанатов телеведущей. Многие из них буквально требуют свежих снимков от звезды с новорожденным малышом. Другие же считают, что рождение ребенка — это часть личной жизни ведущей, потому публикация фотографий — ее личное дело.

Кстати, Регина Тодоренко поделилась мечтами о стройных ножках.

Видео: (video.rbc.ua)