Кравец, Полякова и Кардашьян: эти девочки уже популярнее своих звездных мам

Маша Кравец, Норт Уэст и Маша Полякова (фото: коллаж LITE)

Эти малышки знают, как прославиться

Личная жизнь, семья, дети – темы, которые многие знаменитости предпочитают обходить стороной, скрывая их от посторонних глаз. Но далеко не все. Есть звездные мамы, которые совсем не против пустить "на свою территорию" поклонников. Они не только не скрывают своих детей, а даже напротив: стремятся продемонстрировать их красоту и таланты в личных блогах. Впрочем, сами девочки этому только рады. В нашей подборке – самые популярные дочери звездных мам, которые уже покорили сеть.

Оля Полякова и Маша

Старшая дочь популярной украинской певицы Оли Поляковой – 14-летняя Маша – уже давно стала полноценной единицей украинского шоу-бизнеса. Правда, сама девочка пока не определилась, кем именно будет: моделью, певицей, актрисой или все вместе. Во всяком случае, народную любовь, которая периодически сменяется нападками хейтеров, она уже заслужила. Сегодня Маша ведет свой блог, на который подписаны более 100 000 человек, и каждый ее пост становится новой темой для обсуждения на многих порталах страны. К слову, знаменитая мама Оля Полякова не только не против такой популярности своей дочери, а даже напротив: она сама подогревает интерес публики, регулярно делясь совместными снимками с Машей.

Маша очень похожа на маму (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Елена Кравец и Маша

Елена Кравец – популярная актриса, способная виртуозно перевоплотиться в любого персонажа. Ее 16-летняя дочь Маша однозначно унаследовала не только красоту мамы, но и этот талант. Правда, использует она его пока что для перевоплощений на модельных съемках. Недавно девочка приняла участие в фотосессии для бренда одежды, которая буквально взорвала сеть. Маша обожает стильные образы и часто делится ими на своей странице в Instagram, где уже более 13 000 фолловеров.

Маша – начинающая модель (фото: instagram.com/ma_kravets)

Ким Кардашьян и Норт

Ким Кардашьян обожает рассказывать о всех своих детях. 6-лютняя Норт, 3-летний Сейтн, годовалая Чикаго и младший сын Псалм, которому от роду несколько месяцев – главные герои хроник ее страницы Instagram. Но особенно популярны посты со старшей девочкой, которая за последнее время утвердилась в статусе модной иконы знаменитого семейства. Ким не раз рассказывала, что у девочки врожденный талант дизайнера. Стоит ей опубликовать очередное фото юной красотки в наряде ее собственного творения, как поклонники тут же взрываются восхищениями. И все никак не могут дождаться, когда у малышки будет свой аккаунт.

Норт уже стала негласной иконой стиля (фото: instagram.com/kimkardashian)

Алессандра Амбросио и Аня Луиза

Роскошная бразильская красавица Алессандра Амбросио – популярная на весь мир модель и экс-"ангел" Victoria's Secret, а еще любящая мама. Причем если младшего сына Ноа знаменитая мама пока что предпочитает скрывать от лишних глаз (фото с ним весьма редкие), то старшая Аня Луиза, которой недавно исполнилось 11 лет – настоящая звезда микроблога Алессандры. Знаменитость старается брать девочку с собой на тусовки и показы, знакомя с миром фешн-индустрии и своими друзьями из этой сферы. Малышке завели отдельный аккаунт, которым пока что управляют взрослые. А поклонники уверены: подрастает будущая супермодель.

Аня Луиза собирается пойти по стопам Алессандры (фото: instagram.com/alessandraambrosio)