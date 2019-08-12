Вся в маму! Ким Кардашьян восхитила сеть стильными нарядами 6-летней дочери

Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Порция модных образов от 6-летней Норт

Ким Кардашьян, которая недавно отправилась в Японию с мужем и старшими детьми, уже показывала много кадров с поездки. И стильные наряды старшей дочери звезды – Норт, не укрылись от взглядов фолловеров. Теперь же сама звезда соцсетей решила сделать на них акцент. Ким показала целую серию кадров, где малышка позирует в различных образах, которые составила сама.

Норт уже наделала шума в сети (фото: instagram.com/kimkardashian)

"Моя Норзи – настоящая фэшиониста! Она идет со мной в магазины тканей и выбирает то, что ей нравится. Для нашей поездки в Японию я позволила ей самой подобрать свой гардероб. Нужно было, чтобы она продумала и мой! Она любит это. Ей весело, и я так счастлива, что она такая выразительная".

Ким Кардашьян воспитала настоящую фэшионисту (фото: instagram.com/kimkardashian)

И действительно: Норт обожает выделяться. В этот раз она сделала акцент на широких брюках спортивного фасона с лампасами разнообразных оттенков. Дополняет она их яркими топами и экстравагантными аксессуарами: очками кислотного оттенка, сумками необычной формы, обувью с "кричащими" деталями. Перья, блестки, аппликация – все это идет в ход... При этом выглядит девочка не вульгарно, а весьма необычно и стильно.

Норт знает толк в стильных образах (фото: instagram.com/kimkardashian)

Есть у нее и более женственные наряды. К примеру, образ с короткой серебристой мини-юбкой и розовой блузой с широкими рукавами, которые она дополнила колготками в сеточку, расшитыми цветами из бусин и камней, а также босоножками с перьями. Или же другой наряд – с черной юбкой и белой блузой с цветочным принтом. Последний штрих – уже ставшая ее фирменной прическа с двумя "рожками", а порой и яркий макияж.

Ким Кардашьян и Кайли Дженнер (фото: instagram.com/kimkardashian)

Фолловеры Ким остались в восторге от ее поста, засыпав маму и ее дочку комментариями и восхищениями. Поклонники 38-летней звезды уверены, что Норт унаследовала свое чувство вкуса от обоих родителей. И что она точно скажет свое слово в мире моды!