Вся в маму! 11-летняя дочь Алессандры Амбросио восхищает красотой и стройностью

Алессанда Амбросио (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Красотки отправились на шоу Серены Уильямс

Алессандра Амбросио давно представила светской тусовке свою 11-летнюю дочь Аню Луизу. Она берет девочку на показы, посещает различные ивенты, постит совместные фото с отдыха. Похоже, что мама и дочь – настоящие подруги. На Неделю моды, которая состоялась в Нью-Йорке, 38-летняя модель полетела также с девочкой.

Уже с первого кадра из самолета было ясно, что красотки собираются весело провести время. По прибытии они в первую очередь отправились на Открытый чемпионат по теннису, где от души «поболели». А затем стали посещать различные показы и блистать на красных дорожках.

Алессандра на показе Серены Уильямс (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Несколько часов назад Алессандра продемонстрировала новый выход с подрастающей красоткой. В этот раз они посетили шоу знаменитой американской теннисистки Серены Уильямс, которая продемонстрировала новую коллекцию своего бренда Serena. Алессандра и Аня Луиза выбрали для светского ивента мини-платья, которые подчеркнули их стройность и безупречное телосложение.

Алессандра в Нью-Йорке (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Популярная бразильская модель примерила короткое платье с длинными рукавами, глубоким декольте и вырезом на спине от NERVI. Бирюзовая ткань с блестками выгодно сыграла на контрасте с загорелой кожей девушки – она выглядела свежо и ярко. Дополнили наряд маленькая белая сумочка на цепочке, неброские аксессуары и туфли на каблуках. Волосы Алессандра собрала в высокую прическу, а макияж сделала с акцентом на брови и глаза.

Аня Луиза очень похожа на маму (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Аня Луиза, которую и так все время сравнивают со знаменитой мамой, надела облегающее ярко-красное платье и сделала похожую на Алессандры прическу. Девочка заслужила множество комплиментов от фолловеров Амбросио, которые уверены, что она должна пойти по стопам Алессандры. Интересно, что на странице юной красотки также появляются многочисленные снимки. Но, по всей видимости, девочку пока не допускают к полному владению Instagram. Подпись в ее микроблоге гласит, что страницей управляет семья.