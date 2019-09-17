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"Говорит, что я дура": дочь Оли Поляковой в нежном образе "пожаловалась" на маму

Lite » Новости шоу-бизнеса 17.09.2019 - 16:34
"Говорит, что я дура": дочь Оли Поляковой в нежном образе "пожаловалась" на маму
Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Девочка показала фото в полупрозрачном летнем платье

Старшая дочь Оли Поляковой, Маша – начинающий блогер, модель и певица. Девочка пока не определилась, кем хочет стать в будущем, но ясно дала понять, что планирует связать свою жизнь с творчество и шоу-бизнесом. Летом она посетила модельный лагерь в Греции и Украине, а затем – в спортивный в США. 14-летняя блогерша старательно зависывала видео, на которых рассказывала в деталях о своем американском путешествии. Маша также любит демонстрировать поклонникам fashion-образы и показывать обновки.

На свежем фото в Instagram дочь Оли Поляковой предстала перед фолловерами в нежном полупрозрачном белоснежном платье свободного кроя с кружевной вставкой в области груди и широким рюшем внизу подола. В качестве аксессуаров – несколько трендовых заколок с бусинами-жемчужинами и крупные серьги.

"Посмотрите, какая я красивая, а моя мама говорит, что я дура", - оставила девочка неожиданному подпись к эффектным кадрам.

&quot;Говорит, что я дура&quot;: дочь Оли Поляковой в нежном образе &quot;пожаловалась&quot; на маму

Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Стоит отметить, что Маша не поставила запятые, что тут же отметила в комментариях ее мама Оля Полякова.

&quot;Говорит, что я дура&quot;: дочь Оли Поляковой в нежном образе &quot;пожаловалась&quot; на маму

Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

"Это все потому, что ты не ставишь знаков препинания", - написала певица и добавила несколько смеющихся смайлов.

&quot;Говорит, что я дура&quot;: дочь Оли Поляковой в нежном образе &quot;пожаловалась&quot; на маму

Скриншот комментариев

Подписчики заверили Машу, что ее мама просто шутит, а на самом деле она стоит за любимую дочь горой. Не удержались комментаторы и от комплиментом девочке.

  • Твоя мама, на куски порвет любого за тебя. Я понимаю, что это шутка, но не стоит подписывать так фото…
  • Самая красивая!
  • Очень красивая
  • Божественная
  • Это мама шутит так с тобой
  • Красотка, нагадало фільм "Малена"
  • Ты очень красивая
  • Хорошенькая очень
  • Твоя мама очень тебя любит! А ты красотуля!
  • Машка, ты прекрасная. Искренняя и настоящая

Скриншот комментариев

Напомним, что дочь Поляковой покорила солнечным фото в леопардовом платье-мини.

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