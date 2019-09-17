"Говорит, что я дура": дочь Оли Поляковой в нежном образе "пожаловалась" на маму

Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Девочка показала фото в полупрозрачном летнем платье

Старшая дочь Оли Поляковой, Маша – начинающий блогер, модель и певица. Девочка пока не определилась, кем хочет стать в будущем, но ясно дала понять, что планирует связать свою жизнь с творчество и шоу-бизнесом. Летом она посетила модельный лагерь в Греции и Украине, а затем – в спортивный в США. 14-летняя блогерша старательно зависывала видео, на которых рассказывала в деталях о своем американском путешествии. Маша также любит демонстрировать поклонникам fashion-образы и показывать обновки.

На свежем фото в Instagram дочь Оли Поляковой предстала перед фолловерами в нежном полупрозрачном белоснежном платье свободного кроя с кружевной вставкой в области груди и широким рюшем внизу подола. В качестве аксессуаров – несколько трендовых заколок с бусинами-жемчужинами и крупные серьги.

"Посмотрите, какая я красивая, а моя мама говорит, что я дура", - оставила девочка неожиданному подпись к эффектным кадрам.

Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Стоит отметить, что Маша не поставила запятые, что тут же отметила в комментариях ее мама Оля Полякова.

Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

"Это все потому, что ты не ставишь знаков препинания", - написала певица и добавила несколько смеющихся смайлов.

Скриншот комментариев

Подписчики заверили Машу, что ее мама просто шутит, а на самом деле она стоит за любимую дочь горой. Не удержались комментаторы и от комплиментом девочке.

Твоя мама, на куски порвет любого за тебя. Я понимаю, что это шутка, но не стоит подписывать так фото…

Самая красивая!

Очень красивая

Божественная

Это мама шутит так с тобой

Красотка, нагадало фільм "Малена"

Ты очень красивая

Хорошенькая очень

Твоя мама очень тебя любит! А ты красотуля!

Машка, ты прекрасная. Искренняя и настоящая

Скриншот комментариев

Напомним, что дочь Поляковой покорила солнечным фото в леопардовом платье-мини.