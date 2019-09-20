Кравець, Полякова і Кардашьян: ці дівчатка вже популярніше своїх зіркових мам

Оля Полякова і Маша (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Ці малятка знають, як прославитися

Особисте життя, сім'я, діти – теми, які багато знаменитостей воліють обходити стороною, приховуючи їх від сторонніх очей. Але далеко не всі. Є зіркові мами, які зовсім не проти пустити "на свою територію" шанувальників. Вони не тільки не приховують своїх дітей, а навіть навпаки: прагнуть продемонструвати їх красу і таланти в особистих блогах. Втім, самі дівчатка цьому тільки раді. У нашій добірці – найпопулярніші дочки зіркових мам, які вже підкорюють мережу.

Оля Полякова і Маша

Старша донька популярної української співачки Олі Полякової – 14-річна Маша вже давно стала повноцінною одиницею українського шоу-бізнесу. Щоправда, сама дівчинка поки не визначилася, ким саме буде: моделлю, співачкою, актрисою або все разом. У будь-якому разі, народну любов, яка періодично змінюється нападками хейтерів, вона вже заслужила. Сьогодні Маша веде свій блог, на який підписано понад 100 000 чоловік, і кожен її пост стає новою темою для обговорення на багатьох порталах країни. До речі, знаменита мама Оля Полякова не тільки не проти такої популярності своєї дочки, а навіть навпаки: вона сама підігріває інтерес публіки, регулярно ділячись спільними знімками з Машею.

Маша дуже схожа на маму (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Олена Кравець і Маша

Олена Кравець – популярна актриса, здатна віртуозно перевтілитися у будь-якого персонажа. Її 16-річна донька Маша однозначно успадкувала не тільки красу мами, але і цей талант. Щоправда, вона використовує його поки що для перевтілень на модельних зйомках. Нещодавно дівчинка взяла участь у фотосесії для бренду одягу, яка буквально підірвала мережу. Маша обожнює стильні образи і часто ділиться ними на своїй сторінці в Instagram, де вже понад 13 000 фоловерів.

Маша – починаюча модель (фото: instagram.com/ma_kravets)

Кім Кардашьян та Норт

Кім Кардашьян обожнює розповідати про всіх своїх дітей. 6-лютняя Норт, 3-річний Сейтн, однорічна Чикаго і молодший син Псалм, якому від роду кілька місяців – головні герої хронік її сторінки Instagram. Але особливо популярні пости зі старшою дівчинкою, яка останнім часом утвердилася в статусі модної ікони знаменитого сімейства. Кім не раз розповідала, що у дівчинки вроджений талант дизайнера. Варто їй опублікувати чергове фото юної красуні в убранні її власного творіння, як шанувальники тут же вибухають захопленнями. Та все ніяк не можуть дочекатися, коли у дитини буде свій обліковий запис.

Норт вже стала негласною іконою стилю (фото: instagram.com/kimkardashian)

Алессандра Амбросіо і Аня Луїза

Розкішна бразильська красуня Алессандра Амбросіо – відома на весь світ модель і екс-"ангел" Victoria's Secret, а ще любляча мама. Причому якщо молодшого сина Ноа знаменита мама поки що приховує від зайвих очей (фото з ним дуже рідкісні), то старша Аня Луїза, якій нещодавно виповнилося 11 років – справжня зірка мікроблогу Алессандри. Амбросіо намагається брати дівчинку з собою на тусовки і покази, знайомлячи зі світом фешн-індустрії і своїми друзями з цієї сфери. Малятку завели окремий аккаунт, яким поки що керують дорослі. А шанувальники впевнені: підростає майбутня супермодель.

Аня Луїза збирається піти по стопах Алессандри (фото: instagram.com/alessandraambrosio)