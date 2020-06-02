Ким Кардашьян и Канье Уэст намерены судиться с бывшим телохранителем, который выдал их семейные тайны

Ким Кардашьян и Канье Уэст вновь попали в скандал. В этот раз виной тому бывший телохранитель популярного исполнителя Стив Станулис, который начал выдавать семейные тайны звезд. Сейчас экс-охранник активно снимается в кино, а также занимается продюсированием кинопроектов и написанием сценариев. Недавно он принял участие в записи подкаста Hollywood Raw Дэкса Холта и Адама Глина. Помимо своей новой работы, он коснулся и более личных тем. Так, он вспомнил много необычных фактов о паре Кардашьян-Уэст.

Охранника уволили за флирт с Ким (фото: instagram.com/kimkardashian)

По словам Стива, успевшего поработать со многими звездами, включая Леонардо ди Каприо, Тоби Магуайра и Роберта Дауни-младшего, Канье Уэст был «самой капризной и жадной» знаменитостью, которая установила массу «нелепых правил». К примеру, телохранитель должен был ходить за Канье исключительно на расстоянии десяти шагов. А если Станулис мешал папарацци работать, что Уэст мог устроить скандал. Злило Уэста и то, что он оказывался в кадре не сам, а с подчиненными. Поэтому рэпер требовал «держаться подальше», что противоречило понятию Станулиса о безопасности.

Канье прослыл самой капризной звездой (фото: instagram.com/kimkardashian)

Еще один случай произошел в самом начале их сотрудничества. Во время первой встречи Стив должен был проводить Канье в студию. Когда они зашли в лифт, Уэст потребовал нажать на кнопку, но охранник понятия не имел, на каком этаже находится студия. В итоге разразился настоящий скандал.

Ну и напоследок Стив поведал о скупости Канье, который, будучи одним из самых высокооплачиваемых исполнителей и успешных бизнесменов, всегда скупился на чаевые, а тажке жалел охране еду и даже воду.

Ким и Канье (фото: instagram.com/kimkardashian)

В ответ на эти обвинения звездное семейство молчать не стало. По материалам западных СМИ, они уже выступили с заявлением, назвав все вышеперечисленное клеветой. Более того – пара намерена подать иск на $10 млн за нарушение соглашения о конфиденциальности, которое охранник якобы подписал в 2016-м году. Адвокат Стива заявил, что его клиент ничего не нарушал, а просто вспомнил истории, которые и раньше поднимались в прессе. К слову, это не первый конфликт между семейством и телохранителем. В 2016-м они уже требовали у разговорчивого охранника публичных извинений за недостоверную информацию.