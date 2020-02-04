Минимализм и странные скульптуры: Ким Кардашьян показала, как выглядит их с Канье Уэстом дом

Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Звезда повела поклонников в святая святых

Ким Кардашьян в последнее время вся в работе: звезда представила несколько новинок. Но за бизнес-проектами она не отказывает себе в удовольствии постить множество фото с детьми. А также свои любимые селфи и аутфиты.

Несколько часов назад 39-летняя знаменитость продемонстрировала новое селфи. Необычным его делают два пункта. Макияж от младшей сестры – бьюти-магнатки Кайли Дженнер. Пухлые губы, накладные ресницы и размашистые брови – его главные козыри. А также соблазнительный наряд Ким – она надела уютный костюм из собственной линии, который подчеркнул пышную грудь девушки. Звезда посылает в камеру воздушный поцелуй, явно любуясь в камеру работой Кайли.

Ким обожает селфи (фото: instagram.com/kimkardashian)

К слову, на фото Ким позирует в домашней обстановке, которую она продемонстрировала журналу Architectural Digest. Дом Ким и Канье стал главным украшением мартовского выпуска. Звезды рассказали глянцу, почему решили оформить свое жилище в таком стиле, а также показали все комнаты, включая детские.

Мартовский выпуск журнала (фото: instagram.com/kimkardashian)

«Ким и Канье Уэст вместе с дизайнером превратили поместье в Калифорнии в удивительный потусторонний оазис чистоты и света. Метаморфоза дома от пригородного особняка до футуристического бельгийского монастыря, как беспечно описывает его сам Канье, – это история прощупывания и страсти, свидетельство иконоборческого разума музыканта, бросающего вызов границам, и бесстрашия звезды реальности, определяющей дух времени…», – рассказывают редактора журнала в подводке к статье.

Ким и Канье с детьми (фото: instagram.com/kimkardashian)

«Этот дом может казаться студией, но наше видение его было построено вокруг нашей семьи», – настаивает Канье Уэст из потустороннего оазиса, который он и его жена создали вместе с дизайнером Акселем Вервордтом (@axelvervoordt). Кто-то может задаться вопросом о трудностях воспитания четырех маленьких детей в такой нетронутой кремовой обстановке, но Ким и Канье быстро указывают, что дом в высшей степени благоприятен для детей. Выше семья изображена в комнате, посвященной исключительно гигантской, подобной морскому существу мягкой скульптуре, созданной художницей Изабель Роуэр. На вопрос, является ли эта комната игровой или это просто художественная инсталляция, Канье возражает: «Все, что мы делаем, это художественная инсталляция и игровая комната».

Дом Ким и Канье (фото: instagram.com/kimkardashian)