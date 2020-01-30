Посещают сексолога: Ким Кардашьян и Канье Уэст переживают серьезные проблемы в браке

Ким Кардашьян и Канье Уэст (фото: instagram.com/kimkardashian)

Ким очень надеется, что специалист поможет ей сохранить брак

В американских СМИ появились тревожные сообщения. Стало известно, что Ким Кардашьян и Канье Уэст, одна из самых крепких пар шоу-бизнеса, вновь переживают не лучший период своего брака. Более того, кризис в их отношениях стал настолько серьезным, что самостоятельно светская львица и рэпер решить его не могут. Поэтому пара посещает сексолога. Об этом сообщают инсайдеры, приближенные к семье, в комментарии RadarOnline.

Отмечается, что ранее пара уже переживала такой кризис. И тогда им помогли семейные психологи.

“Они посещали консультации семейного психолога пару лет назад. И по сути, это единственное, что спасло их брак, — сообщает анонимный источник. — Ким и Канье надеются, что такой же метод поможет им и во второй раз”.

Вновь раскол в отношениях 39-летней Кардашьян и 42-летнего Уэста начался после появления на свет четвертого ребенка. Предполагалось, что желанный сынок наоборот еще больше сплотит многодетную семью, однако все пошло “не по плану”. Напомним, что 10 мая 2019 году суррогатная мама выносила семье Кардашьян-Уэст четвертого малыша — мальчик Псалм. Имя означает “Псалом”, то есть носит “библейский характер”.

Кроме того, на брак повлиял также и недавнее “духовное преображение” Канье Уэста. Отметим, что в 2019 году Канье Уэст начал проводить воскресные службы. Церковный хор с рэпером исполняет евангельские песни. Обычно событие проходит на территории дома Ким и Канье. Попасть на воскресную службу можно только по приглашению. Более того, все посетители подписывают документ о неразглашении — поэтому о службах Канье известно так мало. При этом на службы также приходят американские знаменитости. К примеру, Кортни Лав, Кэти Перри, Орландо Блум и другие.

Большая семья Кардашьян-Уэст (фото: instagram.com/kimkardashian)

Ким искренне надеется, что сексолог сможет вновь решить ее семейные проблемы. При этом пара старается посещать специалиста не реже одного раза в неделю.

“Они проводят сеансы терапии не реже одного раза в неделю, где каждый из них рассказывает о своих разочарованиях эксперту, который дает советы о том, как раскрыться и лучше общаться”, — говорит инсайдер. И добавляет, что пара сейчас всецело сосредоточена на своих проблемах.

Отметим, что Кардашьян и Уэст поженились в 2014 году. До этого пара встречалась два года. С тех пор периодически в прессе появляются тревожные слухи о том, что супруги находятся на грани развода. Однажды Канье даже попал в лечебницу из-за проблем с ментальным здоровьем. Однако по сей день паре удалось сохранять свою семью. Супруги воспитывают четверых детей: Норт, Сейнт, Чикаго и Псалм. При этом двух последних детей Ким родила через суррогатную маму.

Напомним, ранее Ким Кардашьян в экстремально узкой кожаной юбке подчеркнула пышные формы.